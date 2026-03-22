Bodrum'da 7 motoryatın yanarak battığı limanda temizlik çalışması başlatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, marinada çıkan yangında 7 motoryatın battığı limanda temizlik çalışması başlatıldı.



Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada çıkan yangın sonrası oluşan deniz kirliliği ve tekne enkazının kaldırılmasına yönelik çalışma yürütülüyor.



Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ile Yalıkavak Marina yetkililerince görevlendirilen uzman lisanslı ekiplerce deniz yüzeyindeki kirliliğe müdahalede bulunuluyor.



Teknelerin enkazının bölgeden kaldırılması için çalışma yapıldığı öğrenildi.



Bodrum ilçesinde dün sabah saatlerinde, Yalıkavak'taki marinada demirli 8 motoryatı etkileyen yangın çıkmış, boyları 20 ile 30 metre arasında değişen 7 motoryat yanarak batmış, birinde de hasar meydana gelmişti.



Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Bodrum Bölge Liman Başkanlığına bağlı yangın söndürme botları da destek vermişti.

