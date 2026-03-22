Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Bodrum'da 7 motoryatın yanarak battığı limanda temizlik çalışması başlatıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, marinada çıkan yangında 7 motoryatın battığı limanda temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2026 - 23:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada çıkan yangın sonrası oluşan deniz kirliliği ve tekne enkazının kaldırılmasına yönelik çalışma yürütülüyor.

        Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ile Yalıkavak Marina yetkililerince görevlendirilen uzman lisanslı ekiplerce deniz yüzeyindeki kirliliğe müdahalede bulunuluyor.

        Teknelerin enkazının bölgeden kaldırılması için çalışma yapıldığı öğrenildi.

        Bodrum ilçesinde dün sabah saatlerinde, Yalıkavak'taki marinada demirli 8 motoryatı etkileyen yangın çıkmış, boyları 20 ile 30 metre arasında değişen 7 motoryat yanarak batmış, birinde de hasar meydana gelmişti.

        Yangın söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Bodrum Bölge Liman Başkanlığına bağlı yangın söndürme botları da destek vermişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
