Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Sezon 35. Marmaris Ege Rallisi ile Muğla'da başlayacak

        Petrol Ofisi Maxima 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı "Marmaris Ege Rallisi", 2-4 Nisan'da Muğla'nın Marmaris ilçesinde organize edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 12:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Kaymakamlığı ve Marmaris Belediyesinin katkılarıyla Petrol Ofisi, Spor Toto, Remed Assitance, Salados, Fora Mobil Takip Sistemleri, Power App, Auto Club, 9 Derece ve Coldwell Banker Saygın sponsorluğundaki organizasyon, bu yıl 35'inci kez motor sporları tutkunlarını bir araya getirecek.

        Organizasyonun start seremonisi, 2 Nisan Perşembe günü saat 20.00'de Marmaris Atatürk Meydanı'nda yapılacak.

        Yarışlar kapsamında pilotlar, 115,36 kilometre uzunluğundaki parkurda 4 etap geçecek.

        Rallinin koordinasyon toplantısı, jandarma, sahil güvenlik, emniyet, Karayolları ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, yarış güzergahındaki güvenlik ve trafik önlemleri karara bağlandı.

        EOSK Başkanı Özer Yüce, açıklamasında, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışına ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti.


        Marmaris'in doğası ve spor altyapısıyla uluslararası organizasyonlar için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Yüce, tüm sporseverleri heyecan dolu yarışları izlemeye davet etti.

        Şampiyona takvimine göre Marmaris'teki açılış yarışının ardından pilotlar, 2-3 Mayıs tarihlerinde Bodrum Rallisi'nde mücadele edecek.


        Sezon, İstanbul Rallisi ile tamamlanacak.




        - Yarışma programı

        Ekipler, 03 Nisan Cuma günü saat 08.00'den itibaren Gökova, Kıran ve Akbük bölgesinde yer alan Sarnıç ve Zübeyde Cirit etaplarını geçerek Asparan'daki servis alanına dönecek. Aynı etapların bir kez daha geçilmesi ile yarış günü, saat 18.00'den itibaren servis alanında sona erecek.

        Rallinin son günü 4 Nisan Cumartesi ise saat 09.00'dan itibaren Bördübet İçmeler bölgesinde yer alan Remed Assistance ve Petrol Ofisi Maxima etaplarını ikişer kez geçilecek.


        Organizasyon, Marmaris Atatürk Meydanı'nda saat 15.30'daki finiş seremonisi ve ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
