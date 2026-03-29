        TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, Yeniköy Kemerköy Termik Santrali sahasında incelemelerde bulundu:

        TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Türkiye'nin endüstrisi ve turizmiyle enerji ihtiyacı çok yüksek bir ülke olduğunu belirterek, "Etrafımızdaki savaşları da dikkate aldığımızda yerli kaynakların kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görebiliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Varank, Muğla'nın Milas ilçesindeki Yeniköy Kemerköy Termik Santrali sahasında yürütülen çalışmaları inceledi.

        Karadam Mahallesi'nde bir aileyi ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Varank, temmuzda Türkiye'nin elektrik ihtiyacının, baz yük ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan termik santrallerin çalışmaya devam edebilmesi, elektrik üretebilmesi için bir kanun tasarısı hazırladıklarını ve Meclisten geçtiğini söyledi.

        Santrallerin çalışmalarını incelemek, kanun kapsamında yapılan çalışmaları yerinde görmek için burada olduklarını ifade eden Varank, o dönem çok ciddi tartışmaların yapıldığını, muhalefetin yanlış yönlendirilmesiyle kamuoyunda farklı bir hassasiyet oluşturulmaya çalışıldığını kaydetti.

        Mustafa Varank, kanun tasarısının sadece etrafında kömür madenlerinin olduğu bölgede o kömür madenlerinin çıkarılıp santrallerin işlemeye devam etmesi için zeytin ağaçlarının taşınmasıyla ilgili bir kanun çalışması olduğunu dile getirdi.

        2014-2017'de yapılan kamulaştırmalardan kalan, altında kömür bulunan ve bu kanun çıktıktan sonra taşınan zeytin ağaçlarını incelemek için bölgeye geldiklerini belirten Varank, "Arkamızda gördüğünüz zeytin ağaçları bu kanun çıktıktan sonra, 2014-2017'de kamulaştırılan yerlerden buraya taşınan zeytin ağaçları. Eylülde taşındılar. Bu ağaçlar taşınırken zeytin konusunda uzman bilim insanlarının oluşturulduğu bir heyetle beraber, onların gözetiminde bu taşıma yapıldı." diye konuştu.

        Bölgeye 159 zeytin ağacının yerleştirtildiğini anlatan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Biz o kanun çalışmasında zeytin varlığını korumaya devam ettirebilmemiz için bir hususun daha altını çizmiştik. Taşınan her bir ağaç için de yeni bir zeytin fidanı dikilecekti. İşte bu 159 tane ağaç için de 159 yeni fidan bu bölgeye yerleştirildi. Bu kanun çalışmasında amacımızın ne olduğunu ifade etmiştik. Aslında bölgedeki arkadaşlarımız da bunu ifade etmişlerdi. Biz de komisyondan arkadaşımızla buraya gelerek uygulamanın doğru yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi almak için buradayız. Türkiye çok önemli bir ülke, endüstrisiyle, turizmiyle, enerji ihtiyacının çok yüksek olduğu bir ülke. Etrafımızdaki savaşları da dikkate aldığımızda yerli kaynakların kullanılmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görebiliyoruz. Dolayısıyla yerli kaynaklarımızı kullanmak suretiyle tabii ki elektrik santrallerimizi, baz yük santrallerimizi çalıştırmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken de zeytin varlığımızın korunabildiğini aslında arkadaşlarımız buradaki yaptıkları çalışmalarla gösteriyor."

        Hem bölgedeki hem de diğer vatandaşlara seslenen Varank, "Biz Türkiye'nin daha da ileri gitmesi için, daha müreffeh bir ülke olması için ihtiyaçlarını karşılamak için bu çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Ama bunu yaparken, ekolojik dengeyi sonuna kadar korumak için de mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Bölgedeki Karadam Mahallesi'nde daha önce ziyaret etmek için söz verdiği vatandaşı ziyaret ettiğini de aktaran Varank, şunları paylaştı:


        "Onlarla da bir araya geldik. Bu kanunun uygulanmasıyla ilgili herhangi bir sıkıntı olursa, eksik bıraktığımız bir husus olursa bunlarla ilgili de yapacağımızı, gerekli düzeltmeleri yapabileceğimizi ifade ettik. İnşallah buradaki çalışma örnek bir çalışma olacak. Gerek buradaki kömürü çıkarmaya devam edeceğiz gerekse de bu zeytinler taşınarak buradaki köylülerimizin bunlardan istifade etmesine müsaade etmiş olacağız. Çiftçilerimizin en büyük sıkıntısı 'benim zeytin ağacım ne olacak?'. Tabii ki kamulaştırma yaptığınızda bunun parasını ödüyorsunuz ama 'ben bu zeytin ağaçlarından istifade etmeye devam etmek istiyorum' demişlerdi. İşte biz bu kanunla aslında şunu getirdik: O zeytin ağaçları taşınacaklar, yanına birer tane ilave zeytin ağacı dikilecek ve o zeytin ağaçları o vatandaşların olmaya devam edecek. Yeni yerlerinde de o çiftçilerimiz, köylülerimiz o ağaçların ürününü almaya devam edecek. İnşallah onların uygulamasının da biz burada takipçisi olmaya devam edeceğiz."

        Varank'a, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü Zafer Benli, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör ile Yeniköy Kemerköy Termik Santrali yöneticileri de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

