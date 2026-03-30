        Muğla merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Muğla merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 19:00 Güncelleme:
        Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, kente gelen yabancı turistlerin banka ve kredi kartlarını kötüye kullandıkları belirlenen 4 zanlı, Muğla ve Antalya'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Mart Cumartesi günü Muğla ve Antalya'daki eş zamanlı baskınlarda 4 zanlı gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan atılan 4.füze havada önlendi!
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Özkan Yalım tutuklamaya sevk edildi
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Bugün ne oldu? 30 Mart 2026'nın haberleri
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        Petrolde tarihi ralli
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Marmarisli öğrenciler uluslararası gastronomi yarışmasında madalyaları topl...
        Köyceğiz Toparlar Ortaokulu Floor Curling'te İl birincisi oldu
        Turistleri hedef alan dolandırıcılık şüphelileri tutuklandı
        Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, çarşı yenileme çalışmalarını inceledi
        Marmaris'te 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu hazırlıkları
        Teknik Direktör Durmuş, gözyaşlarını tutamadı
