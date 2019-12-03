Jandarmadan kadına yönelik şiddet bilgilendirmesi Muğla İl Jandarma Komutanlığı kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirme çalışmalarını sorumluluk bölgelerinde sürdürüyor.

Hem sağanak hem kar!

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanlarında toplumsal olaylara yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Köyceğiz’de Halk Eğitim merkezinde vatandaşlar ile bir araya gelen jandarma ekipleri, Köyceğiz semt pazarında da vatandaşlara kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda bilgilerin yer aldığı el broşürleri dağıttı.

Jandarma ekiplerinin bu çalışmaları yıl içinde de vatandaşların bilgilenmesine yönelik sürdüreceği açıklandı.

MUĞLA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:31

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