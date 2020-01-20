Bodrum’da 6 göçmen yakalandı Muğla’nın Bodrum ilçesinde lastik bot içinde 6 düzensiz göçmen yakalandı. ...

Muğla Bodrum’da lastik bot ile gece saatlerinde kaçış hazırlığında oylan 6 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Bodrum Çelebi Adası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 3 Togo, 2 Pakistan ve 1 Güney Afrika uyruklu olmak üzere toplam 6 erkek düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan 6 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
MUĞLA
20 Ocak 2020 Pazartesi
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