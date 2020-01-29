Yatlar bakım için karada Ege kıyılarında yatlar, tekneler ve guletler bakım için tersanelere çekildi

Yaz aylarında binlerce turist taşıyan yatlar, tekneler ve guletler kış bakımı için Ege kıyılarındaki farklı tersanelerde karaya çekildi. Bakım ve onarım için vinçlerle denizden alınarak tersanelere çekilen yatların ve guletlerin önce kurumaları bekleniyor.

Su Üstünde web sayfası yöneticisi Eren Budaklı tekne bakımının da belli yöntemleri olduğunu belirterek “Deniz araçlarının karinaları basınçlı su ile temizlenerek, dümen elemanları olan şaft ve payanda uygun kimyasal ürünler ile kekamozlardan ve midyelerden temizlenir. Bu aşamada özellikle su hatlarında meydana gelen yosunlaşmayı engellemek için mutlaka yosun çözücü kullanılması gerekir. Ayrıca, teknelerde oluşan oyuklar, kazıntılar ve aşınmalar içinde bakım ve onarım yapılıp boyanır. Kabaran bölümleri ise kazınıp tekrar boyanır. Boyama işlemi dışında, teknelerin elektronik, elektrik, mekanik, ahşap, sintine, hidrolik, izolasyon, motor, fan gibi aksamları da deniz sezonu başlayıncaya kadar bakımları yapılıp deniz araçları yeniden mavi sulara iner” dedi.

MUĞLA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:43

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