Belediyenin mandalinaları kurutulmuş olarak geri gelecek

Bodrum’un Bitez Mahallesi’nde bulunan belediyeye ait mandalina bahçesinden ilk mandalinalar toplandı.

Bitez’de belediye mülkiyetindeki mandalina bahçesinin aslına uygun hale dönüştürülmesinin ardından, bahçeden ilk mandalinalar toplandı. Geçtiğimiz yıl belediye ekipleri tarafından temizlenerek yeniden düzenlenen, budaması, ilaçlaması yapılan ve sulama kanalları açılarak yeniden hayata kavuşturulan model mandalina bahçesinde yetişen mandalinalar, Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından dalından toplanarak kasalara konuldu.



Mandalina üreticilerine örnek ve öncülük teşkil etmesi adına katma değerli ürün yaratmak isteyen Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, toplanan 1 ton mandalinanın kurutulmasını sağlamak amacıyla Fethiye’de bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ait Karaçulha Toptancı Hali içinde kurulan MeyveSebze Kurutma Tesisi’ne ulaştırıldı. Kurutulmuş mandalinalar paketlenerek, Bodrum Belediyesi’ni ziyaret eden vatandaşlarımıza ikram edilecek.

Ayrıca Bodrum genelinde belediyeye ait diğer mandalina bahçelerinin de bakım ve düzenleme çalışmaları devam ediyor.

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