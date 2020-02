Özel yüzücüler şampiyona öncesi Başkan Aras’ı ziyaret etti Fethiye Göcek’te 1-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'nda Bodrum'u temsil edecek minikler, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş. bünyesindeki Binnaz Karakaya Spor Tesisleri’nde haftada üç gün antrenman yapan özel sporcular, Başkan Aras’a çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Bazı veliler ile yüzme antrenörü Yelda Tuğba Gür’ün de hazır bulunduğu ziyarette, bazı taleplerini de dile getiren minikler, Başkan’dan forma ve eşofman ile kurs için bir servis talep ettiler.

Bodrum Belediyesi’nin özellikle özel çocukların spor eğitimine yönelik yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlandığını belirten Başkan Aras, “Sporun her branşına yatırım yapmak ve çocuklarımızı sporla buluşturmak Belediye olarak bizim önceliklerimiz arasında. Özel çocuklarımıza yönelik kurslarımız yazkış devam ediyor. Hem suyun iyileştirici gücünden yararlanıyorlar, hem de sosyal yaşama katılabiliyorlar. Belediyemizin bu imkanlarını daha da geliştirmek ve sporcularımıza her anlamda destek olmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bugün sizlerin şampiyona heyecanına ortak olmaktan çok mutluyum. Güzel derecelerle Bodrum’a dönmenizi diliyorum” dedi.

Bodrum’un sadece turizm değil aynı zamanda bir spor kenti de olması gerektiğini belirten Başkan Aras, “Her şeyimiz var. İklimimiz, dört mevsim güneşimiz ve tertemiz denizimiz, sporcularımızın hizmetinde. Bodrum yakın zamanda dünyanın her ülkesinden spor kulüplerinin kamp için tercih ettiği bir merkez olsun istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” diye konuştu.

Minikler, ziyaretin ardından Başkan Aras’la bir hatıra fotoğrafı çektirerek, şampiyonada kazanacakları kupa ve madalyalarla kendisini yeniden ziyaret edecekleri sözünü vererek Belediye’den ayrıldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.