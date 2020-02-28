Karabağlar Yaylasına UNDP destekli proje Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 114 bin liralık hibe destek ile yaylada yeni bir proje uygulamasına başlıyor.

Muğla Karabağları Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği Yönetim Kurulu Karabağlar Yaylasının korunması için Birleşmiş Milletler Kalınma Programı kapsamında aldığı hibe yardım ile ‘Karabağlar Yaylasında Biyoçeşitliliğin ve Kültürel Peyzaj Alanlarının Sürdürülebilir Kullanımı’ projesi uyguluyor.

Dernek Başkanı Mehmet Üzümlüoğlu ve yönetim kurulu üyeleri basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda, Karabağlar Yaylası ile ilgili elinde bilgi ve görsel doküman olan vatandaşların projeye katkı sunmasını istediklerini söyledi.

Yaylada ekolojik ve kültürel mirasa yönelik tahribatın önlenmesi için somut adımların atılmasını sağlamak istediklerini belirten Üzümlüoğlu, “Dernek olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) GEF/Küçük destek programı SGP tarafından 114 bin TL gibi bir hibe destek aldık. Proje kapsamında Muğla Valiliği, Menteşe Belediye Başkanlığı, Üniversite ve Dernek olarak ‘Karabağlar yaylasında biyoçeşitliliğin ve kültürel peyzaj alanlarının sürdürülebilir kullanımı’ projemizi uygulamaya devam ediyoruz. Amacımız Karabağlar yaylasının korunması ve sürdürülebilir kullanımına dair sivil halk, STK, yerel yönetimler ve kamu kurumları nezdinde farkındalık oluşturmak, yaylada ekolojik ve kültürel mirasa yönelik tahribatın önlenmesi için somut adımların atılmasını sağlamaktır. Proje amaçlarımıza ulaşmak için Karabağlar Yaylası üzerinde yetki ve sorumluluk sahibi olan kurumlar ve yerel yönetimler, üniversite ve meslek odaları gibi bilimsel çalışmalar gerçekleştiren kurumlar/kuruluşlar, ilgili sivil toplum kuruluşları ve Karabağlar yaylası için gönülden destek vermek isteyen kişileri bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca yayla kültürünü oluşturan eski sakinler ve bölgeye yeni taşınan kişilere, bölgenin hassas ekosistemi ve yapılması gerekenler aktarılacak” dedi.

Karabağlar Yaylasını özellikleri

Türkiye’de çıkılan değil, inilen tek yayla olma özelliği taşıyan Karabağlar yaylası kentsel doğal sit alanı olarak koruma altında. 15 bin dekar alanda yaklaşık 3 bin 800 yurt (hane) bulunan yaylada tescilli 19 kahvehane bulunuyor. Kahvelerin büyük çoğunluğu yıkılmış ve sadece ikisi faal olarak kullanılmaktadır. Yayla flora ve fauna açısından önemli ekolojik değerlere sahiptir.

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