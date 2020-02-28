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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Muğla’da iki kişiye bir araç düşüyor

İHA

TÜİK 2020 yılı Ocak ayı motorlu kara taşıtları istatiklerini yayımlarken, Muğla'da araç sayısı bir önceki yılın ayına göre yüzde 2,8 artarak 508 bin 809'a ulaştı.

Muğla’da iki kişiye bir araç düşüyor

TÜİK 2020 yılı Ocak ayı motorlu kara taşıtları istatiklerini yayımlarken, Muğla’da araç sayısı bir önceki yılın ayına göre yüzde 2,8 artarak 508 bin 809’a ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Muğla ilinde; toplam araç sayısı 508 809’a ulaştı.
2019 yılı Ocak ayında toplam araç sayısı 494 bin 809 iken, 2020 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 2,8 oranında bir artış göstererek 508 809’a ulaştı.

Otomobil sayısı yüzde 1,8 arttı
Otomobil sayısı 2020 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 artışla 210 bin 750’ye ulaştı. Muğla’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 210 bin 750 adet otomobil, 9 bin 819 adet minibüs, 4 bin 461 adet otobüs, 74 bin 360 adet kamyonet, 9 bin 602 adet kamyon, 164 bin 737 adet motosiklet, 33 bin 898 adet traktör ve Bin 182 adet özel amaçlı araç bulunduğu görülüyor.
Oransal olarak en fazla artış yüzde 7,7 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 6 bin 955 adet ile motosiklette gerçekleşti.

12 bin 799 aracın devri yapıldı
2020 yılı Ocak ayında Muğla’da toplam 12 bin 799 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 8 bin 246 adet ile otomobil yer aldı. Otomobilin ardından 2 bin 216 adet ile kamyonet, bin 368 adet ile motosiklet, 361 adet ile traktör, 339 adet ile minibüs, 133 adet ile kamyon, 99 adet ile otobüs ve 37 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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