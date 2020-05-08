DOKTOB Başkanı Okutur; "Turizmde yeni dönemin parolası hijyen ve doğallık"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

DOKTOB Başkanı Okutur; "Turizmde yeni dönemin parolası hijyen ve doğallık"

İHA

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, Korona virüs salgını sürecinde atılan normalleşme adımlarının bölgedeki bazı otellerin hazırlıklarını yapabilmesi ve tarımsal üretimin rahatlıkla yürütülebilmesi için olumlu olduğunu söyledi.

DOKTOB Başkanı Okutur; "Turizmde yeni dönemin parolası hijyen ve doğallık"

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, Korona virüs salgını sürecinde atılan normalleşme adımlarının bölgedeki bazı otellerin hazırlıklarını yapabilmesi ve tarımsal üretimin rahatlıkla yürütülebilmesi için olumlu olduğunu söyledi.
Muğla'ya seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının otellerin açılacağı ve tatilin başlayacağı anlamına gelmediğini belirten Okutur, turizmcilerin önlerini görebilmesi için salgının durumunun netleşmesi gerektiğini vurguladı.
2020 yılını en az hasarla atlatmaya çalışacaklarını ifade eden Okutur, yeni dönemde otellerin hijyen ve doğallığa önem vermesi gerektiğinin altını çizdi.
Okutur; “Küresel salgın nedeniyle bu yıl turizm sezonunun haziran ayında başlaması düşünülüyor. Turizmin yarı sezonda başlayacak olması, iç ve dış hat uçak seferlerinin belli olmaması turizmde ciddi kayıplara neden oldu. Bu küresel pandemiyi, içinde bulunduğumuz, ekonomik ve turizm sorunlarını 2020 yılında en az hasarla atlatmaya çalışacağız.” diye konuştu.
Salgının ardından turizmde yeni bir sürece girileceğini aktaran Okutur; “Yeni sistemde, otellerimizde hijyen kuralları, kaliteli hizmet, iyileştirilmiş organik tarım ürünleri ve güler yüzlü misafir karşılama ön plana çıkmakta. Tesislerimizi bölgenin doğal yapısıyla bütünleştirerek bahçe ve park alanlarına önem vermeliyiz. Korona, insan yaşamında yeşil ve tarihi doğal alanların ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Turizmde, turistlerin bulunduğu yerde, sokakların mimari görüntüsü, sundurmalar, tabelalar, yol üzerindeki çöp konteynırları, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesi, biz bunların hepsine kentsel tasarım diyoruz, planlı ve tasarım projeleriyle yatırımlar yeniden ele alınmalıdır. Yaşam alanlarında görüntü kirliliği çözümlenirse, doğası ve konumu birinci sınıf olan Türkiye turizmde neden üst kaliteye yükselmesin. Bunların hepsi çok kolay uygulanabilecek konular. Turizmde bundan sonra otelde kalan turist değil, tarihi kültür gezileri ve doğa sporları yapan, sağlığını düşünen, güncel yaşamda içecek ve yiyeceklerde doğal sunumlara önem veren kaliteli vakit geçireceği bölge ve butik tesisler öncelikli olacaktır. Dünya akıllı kent sistemlerinde yeni bir dijital döneme girmiştir. Salgın bizi, kitle iletişim araçlarını, haritalı mobil uygulamalarını, içinde bulunduğumuz topluluk ve ülkelerle iletişim halinde yeni diyaloglar ve sempatiye dayanan dostluklar kurmaya zorluyor.” dedi.
Muğla’nın tarım, turizm, tarih ve kültür açısından Türkiye’nin en verimli şehirlerinden biri olduğuna değinen Okutur, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bizim yapmamız gereken görüntü kirliliğinden arınmış, sokaklarda ve tesislerde mutlu, kaliteli hizmete önem veren turisti ağırlayacak ortamları oluşturmak. Yani her konumda küresel krizden çıkmamız için, doğal yaşamı sunan, ekolojik tarım yapan, üreten ve kaliteli turizm hizmeti veren sektör olmalıyız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Gümüş 65 yaş altıya Muğla şivesi ile seslendi
YEREL HABERLER Başkan Gümüş 65 yaş altıya Muğla şivesi ile seslendi
Bodrum'da aç kalan domuz, yavrularıyla ilçe merkezine indi
YEREL HABERLER Bodrum'da aç kalan domuz, yavrularıyla ilçe merkezine ...
Oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı
YEREL HABERLER Oltayla 13 kilo 890 gramlık trança balığı yakaladı
Yerleşim yerine inen kurt güvenlik kameralarına takıldı
YEREL HABERLER Yerleşim yerine inen kurt güvenlik kameralarına ...
Başkan Gümüş 23 Nisan hediyelerini evlerde dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Gümüş 23 Nisan hediyelerini evlerde dağıttı
Başkan Uzundemir muhtarlarla istişare toplantısı yaptı
YEREL HABERLER Başkan Uzundemir muhtarlarla istişare toplantısı ...
Gözde turizm beldesinde tabela kirliliğin önüne geçmek için çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Gözde turizm beldesinde tabela kirliliğin önüne ...
Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
Datça açıklarında 26 sığınmacı kurtarıldı
YEREL HABERLER Datça açıklarında 26 sığınmacı kurtarıldı
Özdil'in villasına `32´inci madde´ uygulaması
YEREL HABERLER Özdil'in villasına `32´inci madde´ uygulaması
Aç kalan domuz ailesi Bodrum'a indi Domuz önce karnını doyurdu sonra yavrularını getirdi
YEREL HABERLER Aç kalan domuz ailesi Bodrum'a indi Domuz önce ...
Kazadan kurtuldu, kalbine yenildi Kazadan 15 gün sonra kalp krizine yenik düştü.
YEREL HABERLER Kazadan kurtuldu, kalbine yenildi Kazadan 15 gün ...
Pitbull’un saldırdığı köpek görevinin başında
YEREL HABERLER Pitbull’un saldırdığı köpek görevinin başında
Muğla'da mağaza sahibi boş arazide ölü bulundu
YEREL HABERLER Muğla'da mağaza sahibi boş arazide ölü bulundu
Avrupa'nın en temiz plajlarından ikisi Muğla'da
YEREL HABERLER Avrupa'nın en temiz plajlarından ikisi Muğla'da
Kültür balıkçılığından 374 milyon dolar gelir
YEREL HABERLER Kültür balıkçılığından 374 milyon dolar gelir
İçi su dolu kuyuya düşerek mahsur kalan yavru kedi operasyonla kurtarıldı
YEREL HABERLER İçi su dolu kuyuya düşerek mahsur kalan yavru kedi ...
Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek öldü
YEREL HABERLER Boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek öldü
Su dolu kuyuda 3 gün hayat mücadelesi veren yavru kediyi kurtarmak için seferber oldular Kediyi kurtarmak için kuyuya bot indirdiler
YEREL HABERLER Su dolu kuyuda 3 gün hayat mücadelesi veren yavru ...
Bodrum Belediye Başkanı Aras: '24 ilde seyahat yasağı kalkarsa korkulan olur'
YEREL HABERLER Bodrum Belediye Başkanı Aras: '24 ilde seyahat yasağı ...
Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü kazada yaralandı
Yiğit'e çok sevdiği polislerden doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Yiğit'e çok sevdiği polislerden doğum günü sürprizi
Özdil'in villasında kaçak eklentilerin yıkılması için tebligat gönderildi (2)
YEREL HABERLER Özdil'in villasında kaçak eklentilerin yıkılması için ...
Bodrum’a 3 günde 28 bin araç giriş yaptı
YEREL HABERLER Bodrum’a 3 günde 28 bin araç giriş yaptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X