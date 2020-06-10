Yüzlerindeki maskeye rağmen yakalandılar

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde marketlerden yüklü miktarda pil çalarak kiralık otomobille kaçan 2 şüpheli İzmir'de yakalandı.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma ekipleri geçen 6 Haziran'da ilçe merkezindeki 2 markete tıbbi maske takarak giren 2 şüphelinin yüklü miktarda pil çaldığını tespit etti. Güvenlik kamerasından eşkalleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için takip başlatıldı. Şüphelilerin Fethiye, Marmaris ve Aydın ilinde de aynı yönetme ile hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Kiralık kullandığı araç plakasından yapılan takipte, zanlıların İzmir'in Menemen ilçesinde kaldıkları ev tespit edildi.

İzmir'deki polis ekipleriyle kurulan irtibat sonucu 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ilişkin adli süreç devam ediyor.

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