Muğla'da kırsal mahallerin yolları yenileniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerin yollarını yenilemeye ve genişletmeye devam ediyor. Muğla’nın Yatağan ilçesi Turgutlar Mahallesinde 3 kilometrelik yolda 1. kat sathi kaplama ve yol genişletmesi tamamlandı. Ekipler önümüzdeki hafta Menteşe’nin Akyer ve Yemişendere Mahallelerinin yollarını yenileyecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ilçelerde ki alt yapı ve yatırımlarının yanı sıra kırsal mahallerinin yollarını yenilemeye devam ediyor. Muğla’nın Yatağan ilçesi Turgutlar Mahallesinde 3 kilometrelik yolda 1. kat sathi kaplama ve yol genişletmesi tamamlandı. Ekipler önümüzdeki hafta Menteşe’nin Akyer ve Yemişendere Mahallelerinin yollarını yenileyecek. Büyükşehir ekipleri geçtiğimiz günlerde Ula’nın YeşilovaElmalıPortakallık, Menteşe’nin ÇiftlikÇırpı yollarını yenilemişti.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “Kırsal mahallelerimizin 1. kat sathi kaplama ve yol genişletme çalışmalarımıza başladık. Menteşe’nin Çiftlik, Çırpı, Ula’nın YeşilovaElmalıPortakallık, Yatağan’nın Turgutlar Mahallesinin yol asfaltlama çalışmaları tamamlandı. İlçelerimizin kırsal mahallerinde ki yollarımız yenilecek” denildi.

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