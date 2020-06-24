Motosiklet dereye uçtu: 2 Yaralı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yoldan çıkan motosiklet dereye uçtu, motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza Ölüdeniz Mahallesi Çatallar mevkisinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre; Hacı Ali Akbay'ın kullandığı 48 AAF 269 plakalı motosiklet, yol kenarındaki su bulunmayan dereye uçtu. Yaklaşık 50 metre uçan motosiklet sürücü Hacı Ali Akbay ile motosiklette yolcu olarak bulunan Eda Güney yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dere içinde sedyeye alınan yaralılar itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından yaklaşık 50 metre taşınarak yolda bekleyen 112 ambulansına teslim edildi.

Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



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