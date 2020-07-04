Gülben Ergen, Bodrum'da sahneye çıktı

<br>Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)ŞARKICI Gülben Ergen, Muğla'nın Bodrum ilçesinde verdiği konserde, sevenleriyle buluştu.<br>Sanatçı Gülben Ergen Bodrum'daki bir otelde verdiği konserle 4 ay sonra sahnelere geri döndü. Sevilen şarkılarını seslendiren Gülben Ergen'i izlemeye Ali Poyrazoğlu, Aslı Hünel, Merve Özbey, Osman Müftüoğlu, Selin Ciğerci, Uğur Bayhan gibi ünlü isimler de geldi. Sanatçı, neşeli ve enerjik tavırlarıyla kendisini izleyenlerden bol bol alkış aldı. Konserinin ardından Ergen, konuklar arasında bulunan Osman Müftüoğlu'na seslenerek, "Siz geldiyseniz buraya açık havada güvenliyiz demektir" demesi tebessüm ettirdi.<br>Sanat, cemiyet ve iş dünyasının birçok ünlü ismin bulunduğu gecede sahnesiyle olduğu kadar güzelliği ile de kendinden söz ettiren Ergen, hayranlarının tek tek masalarına giderek hatıra fotoğrafı çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ <br>2020-07-04 14:14:21<br>

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