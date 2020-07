Bodrum'da deniz taksiye büyük ilgi

<br>Selçuk AKBAŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)MUĞLA'nın turizmde lokomotif ilçesi Bodrum'un dünyaca ünlü plajlarının bulunduğu Türkbükü Mahallesi'nde hizmet veren deniz taksi, trafiğe takılmadan, hijyenik yolculuk yapmak isteyenlerin tercihi oluyor. Deniz taksiyle yolculuk yapmanın bedeli ise mesafeye göre 100 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor. <br>Bodrum'da tatil yapanların ulaşımda tercihleri arasına deniz taksi de girdi. Türkbükü'nde hizmet veren 9 metre boyundaki, 10 yolcu kapasiteli tek deniz taksi, yaz sezonu boyunca 7/ 24 hizmet veriyor. Deniz taksi olarak kullanılan fiber tabanlı, şişme bot, Türkbükü'nden Torba, Mandarin, Yalıkavak, Gündoğan, Gümüşlük ve Gölköy gibi pek çok noktaya yolcu taşıyor. Deniz taksiyle yolculuk yapmak isteyenler, en kısa mesafe için 100 lira, en uzun mesafe için ise 2 bin lirayı gözden çıkarıyor.<br>Saatteki hızı 63 kilometreye kadar ulaşan deniz taksi, daha çok trafiğe takılmadan hijyenik ortamda yolculuk yapmak isteyenlerin tercihi olurken, fiyat tarifesi ise sabit olduğu için kişi sayısına göre değişmiyor. <br>Deniz taksinin kaptanı Musa Koçbasan (51), 10 yıl önce böyle bir hizmete ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekip, "Önce insanların deniz taksiye alışmasını sağladık. Her kesimden gelen olumlu tepkiler bizi mutlu etti. En kısa mesafemiz 100 TL'den başlıyor, mesafeye göre de fiyat değişiyor. Burası körfez bölgesi, burada çok güzel otel ve işletmeler var. Birçok ünlü isim burada tatillerini geçiriyor. Pandemi nedeniyle deniz turizmi daha da çok tercih edilen bir alternatif oldu. Hem sağlık hem de hijyen açısından deniz daha çekici bir hal aldı. Biz de her türlü önlemimizi alarak böyle bir hizmeti veriyoruz" dedi.<br>Deniz taksinin yolcularından olan ünlü tiyatrocu Ayşe Kürkçü, tatilini Türkbükü'nde geçirdiğini belirtip, "Musa kaptanı çok seviyoruz. Bu güzel hizmet ile bazı noktalara ulaşım sağlıyoruz. Eksik olmasın, deniz taksi iyi ki var" dedi.<br>Tiyatrocu Gökhan Mete de "Ne yazık ki teknemiz yok, o kadar para sahibi de olamadık. Sıkıştığınız zaman Musa kaptan ihtiyacınıza yetişiyor" diye konuştu.<br>İstanbul'da bir firmada yöneticilik yapan Barış Öksüz (28) de her yıl Bodrum'a tatile geldiklerini vurgulayıp, "Bodrum'da trafik yoğunluğu nedeniyle alternatif olarak deniz taksiyi tercih ediyoruz. Covid19 salgını nedeniyle hem hijyenik hem de daha sağlıklı bir alternatif olduğu için deniz taksiyi tercih ediyoruz. Hem de böylece güzel koyları görüyoruz" dedi.<br>Deniz taksi ile Türkbükü'nden Gümüşlük'e 2 bin TL, Yalıkavak'a 1500 TL, Cennet Koyu'na 300 TL, Maçı Kızı'na 250 TL, Mandarin'e 250 TL, Torba'ya 800 TL, Gündoğan'a 600 TL'ye gidilebiliyor.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-07-07 17:38:14<br>

