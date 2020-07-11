60 sığınmacı kurtarıldı Marmaris Bozburun ve Kızılada açıklarında iki ayrı olayda toplam 60 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına itilen iki ayrı grupta toplam 60 sığınmacı kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 22 sığınmacı kurtarıldı.

Aynı gün Marmaris Kızılada açıklarında 2 adet can salı içerisinde sürüklenen sığınmacılar tespit edildi. İhbarı alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye gittiklerinde Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından deniz Salı içine yerleştirilen 38 sığınmacıyı Türk karasularına ittiği ortaya çıktı.

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