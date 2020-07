Yunanistan´ın geçit vermediği 60 göçmeni Türk ekipleri kurtardı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca 22'si geri itilen, 38'i ise 2 ayrı can salıyla denize bırakılan toplam 60 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri geçen perşembe günü, Marmaris Bozburun açıklarında lastik botta bir grup göçmen olduğunu öğrendi. Yunan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildiği öğrenilen lastik bottaki 22 göçmen, kurtarıldı. Aynı gün Yunan unsurlarınca 2 ayrı can salıyla denize bırakılan toplam 38 göçmen daha kurtarıldı. Her iki operasyonda kurtarılan toplam 60 göçmen, kıyıya getirildi. Göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-07-11 14:52:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.