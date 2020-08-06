Koranavirüs farkındalığı için pankart açıp yürüdüler



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, gönüllü lise öğrencileri, ellerinde Türkçe ve İngilizce koronavirüs uyarılarının yer aldığı pankartlarla sahil yolunda yürüdü. Öğrencilere Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan eşlik etti.

Marmaris'te 10 gönüllü lise öğrencisi, bugün Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy ile görüşerek koronavirüs ile mücadeleye yönelik projelerini anlattı. Öğrenciler ardından saat 13.00'de Kaymakam Aksoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ile Kordon Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerinde, 'Cezadan korkma, koronadan kork', 'Sorumlu ol, sorunlu olma', 'Kendi sağlığını düşünmüyorsan, benim geleceğimi düşün' yazılı Türkçe ve İngilizce pankartlarla yürümeye başladı. Kaymakam Aksoy, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanları uyardı. Kaymakam Aksoy, vatandaşlara maske dağıttı.

'3 VEYA 5 VAKAYA BİLE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'

Büyüklerin yapamadığını, gençlerin yapacağını söyleyen Kaymakam Aksoy, "Bu tür faaliyetler önümüzdeki günlerde devam edecek. Gönüllü öğrencilerimiz büyüklerimizi uyaracak. Devlet adamlarının ve bilim insanlarının onlarca kez tehlike konusunda uyarı yapmasına rağmen, dikkate almayanlar belki gençlerden ders çıkartır. Pandemi var ve tedbirli olmalıyız. Hedefimiz bundan sonraki vakaları sıfıra indirmek. 3 veya 5 vakaya bile tahammülümüz yok. İlçemizde tüm kurumlar koronavirüs salgını ile mücadele konusunda başta yaptığımız gibi bugün de yarın da titizlikle denetimlerini sürdürecek. Uyarılarımıza ve bilgilendirmelerimize rağmen dikkate almayanlara da en üst para cezası kesilecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-08-06 15:25:06



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