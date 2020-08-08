Zeytinlik alanda çıkan yangın ormana sıçradı; Söndürme çalışmaları devam ediyor (2)

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MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Milas ilçesinde saat 14.30 sıralarında çıkan orman yangınına 1 uçak ve 8 helikopter havadan, 30 arazöz ve 2 dozer karadan müdahale ediyor. Bölgede şiddetli rüzgarın hakim olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas

2020-08-08 16:43:54



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