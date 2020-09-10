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Menteşe Otogarı tükettiği elektriği güneşten karşılıyor Menteşe Şehirlerarası Otogarı yapıya entegre güneş panelleri sayesinde Temmuz ve Ağustos aylarında tükettiği elektriğin yüzde 100’ünü kendisi üretti ve 68 bin 500 TL tasarruf sağladı.

İHA

Menteşe Otogarı tükettiği elektriği güneşten karşılıyor Menteşe Şehirlerarası Otogarı yapıya entegre güneş panelleri sayesinde Temmuz ve Ağustos aylarında tükettiği elektriğin yüzde 100’ünü kendisi üretti ve 68 bin 500 TL tasarruf sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe ilçesine 11 Milyon TL yatırımla kazandırdığı ve yapıya entegre güneş enerjisine sahip çatısı ile Türkiye’de ilk olan Menteşe Şehirlerarası Otogarı Temmuz ve Ağustos aylarında tükettiği enerjini çatısından karşılayarak belediye bütçesine ve çevreye büyük katkı sağladı. Temmuz ayında 34 bin kwh, Ağustos ayında 38 bin kwh elektriği yapıya entegre çatısından üreten Menteşe Şehirlerarası Otogarı bu süreçte temmuz ayında 32 bin kwh, Ağustos ayında 28 bin kwh elektrik tüketti. Tükettiği enerjinin yüzde 100’ünü üreten güneş panelleri sayesinde 68 bin 500 TL tasarruf sağlandı.
Başkan Gürün; “Muğla’ya yakışan, Türkiye’ye örnek projeler üretiyoruz”
Muğla’nın doğal ve eşsiz güzellikleriyle kendilerine ilham veren mükemmel bir şehir olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yenilikçi, çağa ayak uyduran Türkiye’ye örnek proje ve hizmetleri hayata geçirmekten mutluluk ve gurur duyduklarını belirtti.
Başkan Gürün; “Muğla, tabiat ananın en cömert davrandığı, yeşili, mavisi ile eşsiz, verimli topraklarıyla da üreticisinin yüzünü güldüren mükemmel bir şehir. Muğlamızın bir özelliği de güneşlenme süresi olarak diğer şehirlerimizden daha şanslı bir il olması. Bu nedenle sırasıyla Menteşe ilçesi mezbahamızda, Menteşe Şehirlerarası otogarımızın çatısında, Bodrum Konacık Hizmet binamız ve yapımı tamamlanmak üzere olan Bodrum Şehirlerarası Otogarı’mızın çatısında güneş panellerimiz var. Güneş enerjisini elektrik enerjisine çevirerek hem çevremizi hem bütçemizi koruyoruz. Bodrum Şehirlerarası otogarımızın çatısının da devreye girmesi ile il genelinde güneş panellerinden 1087 kwh kurulu güce sahip olacağız. Yaklaşık 1000 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşit enerjiyi güneşten üretecek tesislerimiz belediyemiz bütçesine de yaklaşık 1 Milyon TL ekonomik kazanç sağlayacak.” Dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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