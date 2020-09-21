Bodrum’da bir ilk, kadınlara özel plajlı otel yoğun ilgi görüyor

Turizmin gözbebeği Bodrum’da sadece kadınlara ait plajı ve iskelesi olan otel büyük ilgi görmeye başladı.

Turizmin önemli merkezlerinden biri olan Bodrum’da açılan otel, kadınlara özel plajı olması nedeniyle yoğun ilgi görmeye başladı. Kadınlar için ayrı plajı, havuzu bulunan otele yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerde büyük ilgi göstermeye başladı. Bodrum’da bir ilki başaran The Oba Otel kadınlara özel plajı ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Bodrum’un ilk deluxe kadınlara özel sahili olan otelin sahili ve iskelesi ise hiçbir şekilde karadan görünmemesi de dikkatlerden kaçmadı. Özel plajları, havuzları ve aquaparkı ile büyük bir ilgi gören otel korona virüse karşı ise aldığı üst düzey önlemlerde tatile gelen yerli ve yabancı turistlerin gönül rahatlığıyla tatil yapmasını sağlıyor.

"Kadınlar rahatça denize girsin"

The Oba Hotel sahibi Erol Azat Bodrum’da farklı bir konseptle hizmet vermeye başladıklarını ifade ederek şu sözlere yer verdi “Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’da kadınlara özel bir plajın olmadığını ifade ederek “Şimdi Bodrum zamanı” sloganıyla yola çıktığımız projeyle kadınlara özel plajımızla lüks standartlarda bir turizm tesisi inşa ettik. Geçtiğimiz yıllarda inşaatına başladığımız tesisimizi bu yıl hizmete açtık. Otelimizde sadece kadınlara özel plaj ve iskelemiz bulunmakta. Bodrum’da Premium anlamda hizmet veren otellerde bulunan hizmetlerin hepsi ve daha fazlası tesisimizde mevcuttur. Sezonun başlamasıyla birlikte otelimize ailelerin yanı sıra yabancı turistlerde büyük ilgi gösterdi. Özellikle kadınlar yoğun ilgi göstermeye başladı. Rahatça denize girmenin keyfine varan bayanlar deniz, kumun ve güneşin tadını doyasıya çıkarıyor. Rahat bir şekilde kısıtlamalar olmadan tatil yapmak isteyen ailelerimizi tesisimize bekliyoruz” dedi.



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