Zeki Müren'in 24'üncü ölüm yıl dönümünde evine ziyaretçi akını



Hasan AKYILDIZSelçuk AKBAŞ/ BODRUM, (Muğla), (DHA)TÜRK Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Zeki Müren, 24'üncü ölüm yıl dönümünde çok sevdiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde anılıyor. Müren'in anısına, sanatçının uzun yıllar yaşadığı ve ölümünden sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülen evi, bir günlüğüne ücretsiz olarak ziyarete açıldı.

İzmir TRT Stüdyoları'ndaki programda 24 Eylül 1996'da fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Zeki Müren'in Bodrum'daki evi, ölüm yıl dönümünde ziyaretçilerin akınına uğradı. Zeki Müren'in Bodrum'da son yıllarını geçirdiği evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Mehmetçik Vakfı arasında imzalanan protokolle 8 Temmuz 2000'de müzeye dönüştürüldü. İki katlı müze, Müren'in 24'üncü ölüm yıl dönümünde hayranlarına ev sahipliği yaptı. Sanatçı'nın kişisel eşyalarından elbiselerine, plaklarından film arşivine, radyolarına, ödüllerine ve 1976 model klasik otomobiline kadar birçok eserin bulunduğu evi ziyaret eden hayranları, duygu dolu anlar yaşadı. Ölüm yıl dönümünde Sanat Güneşi'nin bir günlüğüne ücretsiz olarak ziyarete açılan müze evini ziyaret edenler, Müren'e olan hayranlıklarını dile getirdi.

Arkadaşı ile müzeyi gezen 26 yaşındaki Ersan Yıldız, merhum Zeki Müren'in fazlasıyla renkli bir yaşam sürmesine rağmen, sade bir evinin olmasıyla kendisi için huzurlu bir ortam yaratmış olmasının dikkatini çektiğini belirtip, "Sanırım o şatafatlı hayatından, kaostan biraz olsun kaçmak adına kendisi için dinlenme noktası yaratmış. Yaşımız yetmediği için Zeki Müren'i göremedik. Ama keşke görmüş olsaydık. Kendisinin çok büyük hayranıyız. Bugün evini gezdiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

`TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU´

Merhum Zeki Müren'in müzeye dönüştürülen evini gezen yüksek lisans öğrencisi Sinem Ergün, "Kapıdan girdikten sonra tüylerim diken diken oldu. Sanki aramızda, yaşıyormuş gibi geldi. Bugün ayrıca kendisinin birçok özelliğini öğrendik. Gerçekten iyi bir sanatçıymış. Müzeye girdikten sonra özellikle sanat eserlerine baktım" dedi.

Müzeyi gezen İbrahim Akalın da öncelikle Sanat Güneşi'nin evinin tarihi dokusunu çok beğendiğini belirtip, "Zeki Müren, Bodrum'da yaşamış ve burayı Tüm Türkiye'ye tanıtmış. Bu Bodrumlular için çok önemli bir şey. 24'üncü ölüm yıl dönümünde kendisini anıyoruz. Çok ikonik bir yaşamı olmuş. Bindiği bisikletini görünce bile mutlu oldum. Kendisini anlatması, evini anlatması çok ayrı bir kişilik olduğunu ortaya koymuş. Her daim onu anıyoruz" diye konuştu. Mustafa Ayten ise "Müzeyi gezerken o dönemlere gittim. Geçmişi adeta yeniden yaşadım. Müze o hissi yaşatıyor. Çocukluğumuz, onun şarkılarını dinlemekle geçti. Eskinin güzel olduğunu hissettim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Müren içi saat 14.00'de evinin önünde tören düzenlenecek. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Hasan AKYILDIZ Selçuk AKBAŞ

2020-09-24 10:58:37



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