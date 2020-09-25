Balıkların boyları teker teker mezura ile ölçüldü

Bodrum’da balıkçıların tezgahlarını süsleyen balıklar Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından mezura ile teker teker ölçüldü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatı ile Bodrum’a gelen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, yavru balık tutanların gözünün yaşına bakmayacaklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatı ile Bodrum’a gelen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ve su ürünleri yetkilileri tezgahları süsleyen balıkların boylarını teker teker metre ile ölçtü. Mezura ile ölçüm yapan yetkililer boyutundan ufak olan balıkları tezgahlarında satan esnafa cezai işlem uyguladı. Yurt dışından ithal edilen balıkların ve su ürünlerinin belgeleri de kontrol edildi.

Göltürkbükü Mahallesi'nde bulunan balıkçıları denetleyen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak avlanma sezonunda yeterli büyüklüğe erişmemiş balıkların avlanmasına karşı mücadele başlattıklarını belirterek, “1380 sayılı su ürünleri yasasının bize verdiği yetkiye dayanarak avcılığın başladığı 1 Eylül tarihinden itibaren Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze bağlı su ürünleri görevlilerimizce bu denetimleri periyodik olarak yapmaktayız. Bu denetimlerdeki amacımız özellikle bu avlanma sezonunda henüz yeterli büyüklüğe erişmemiş, Bakanlığımızın belirlemiş olduğu boyutlarda olmayan küçük balık avcılığının önüne geçmek. Bugün de bu denetimi buradan başlatıp, gece boyunca sürdüreceğiz. Burada hedefimiz en azından belli bir boyuta gelmeden avlanmanın önüne geçmek. O küçük balıkların bir nesil yumurtlayarak, yavru çıkararak sürdürülebilir su ürünleri avcılığının devamına katkı sağlamak. Balıklar standartların altında ise hemen burada yüzde 5 oranında küçük balığımız varsa, ölçülere uymayan balığımız varsa görevlilerimiz balıklara el koyuyor ve balık unu fabrikalarına gönderiyoruz. Eğer gönderemiyorsak mutlaka imha ediyoruz. İlk sefer yakalamada 5 bin lira, 2’ncisinde ise 10 bin lira işletme sahibine balıkçımıza ceza kesiyoruz. İthal balıkları ve ıstakozların da belgelerini kontrol ediyoruz” dedi.

Ege bölgesinde av sezonunun başlamasıyla denetlemelerde özellikle boy yasağında olan barbun 13 santimetre, palamut 45 santimetre, lahoz 50 santimetre, sinarit 35 santimetrenin altında olmaması gerektiği öğrenildi.

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