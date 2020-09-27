Bodrumspor patladı



BODRUM, (DHA)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk maçında deplasmanda Etimesgut Belediyespor'a tek golle mağlup olup kötü başlangıç Bodrumspor evinde GMG Kastamonuspor'u farklı mağlup etti.

Teknik direktör Tarık Daşgün 4-1'lik galibiyetin tüm camiaya moral verdiğini söyledi. Takımının iyi bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Daşgün, "Sezona iyi başlayamadık ancak evimizde telafi ettik. Bundan sonraki süreçte iyi sonuçlar almayı sürdüreceğiz. Takımımı kutluyorum. Hedefimizi üst sıralar olarak belirledik. Bu çizgide devam etmeliyiz" dedi. Yeşil-beyazlılar gelecek hafta 1922 Konyaspor deplasmanında mücadele edecek.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum

2020-09-27 12:46:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.