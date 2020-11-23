Polisten kaçamadı, hem ihlalden hemde alkollü araç kullanmaktan ceza yedi  

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Aykut KURT/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'ın Menteşe ilçesinde sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde, polisin 'dur' ikazına uymayan alkollü sürücüye polis ekipleri tarafından ceza kesildi.

Muğla'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan polis ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda seyir halinde olan U.Ö. (50) yönetimindeki 48 P 6820 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takip edilen araç, yaşanan kovalamacanın ardından Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanının arkasında yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen U.Ö.'ye, alkollü araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten idari para cezası verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Menteşe Aykut KURT

2020-11-23 02:26:53



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