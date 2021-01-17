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Fethiye’nin kültürel şarkısı “Fethiye Çiftetellisi”ne yeni klip

İHA

Fethiye’nin kültürel şarkısı “Fethiye Çiftetellisi”ne yeni klip

Sanatçı Banu Büyüksolak, seslendirdiği Fethiye’nin kültürel şarkısı Fethiye Çiftetelisi’ne klip çekti.
Her düğünün vazgeçilmez parçaları arasında yer alan Fethiye Çiftetellisi, sanatçı Banu Büyüksolak’ın sesinde yeniden hayat buldu. Büyüksolak, seslendirdiği şarkıya Fethiye’nin farklı mekanlarının yer aldığı bir de klip çekti.
Büyüksolak, klip çalışmasının pandemi nedeniyle zorlu ve yorucu olduğunu söyledi.
Covid19 salgınıyla mücadele sürerken, süreçte faydalı bir çalışma gerçekleştirmek istediğini anlatan Büyüksolak, “Uzun zamandan bu yana güzel ilçemiz Fethiye için kalıcı bir çalışma gerçekleştirmek istiyordum. Bu zorlu süreçte bir risk alarak bu single çalışmayı yaptık. Sonuç itibari ile güzel bir çalışma ortaya çıktı. Singlemız çıktıktan sonra halkımızdan ve sevenlerimizden çok güzel ve olumlu tepkiler aldık. Sadece Fethiye' den değil, tüm Türkiye' den çok güzel tepkiler aldık ve almaya da devam ediyoruz" dedi.
Büyüksolak Fethiye Çiftetellisi single çalışmasının klip çalışmalarını Fethiye'nin değişik noktalarında çektiklerini aktardı. Klip çalışmasında temel amacın Fethiye'nin tanıtımı olduğunu vurgulayan Büyüksolak, şunları kaydetti:
“Klipte, ilçemizin doğal güzellikleri, çevresi, tabiatı ve kültürü bu klipte yer aldı. Herkesin bildiği gibi Fethiye bir yörük şehridir. Bu çalışmada şehrimizin başlıca unsurları yörükler elbette baş roldeydi. İzleyicilerimizin izlemiş olduğu 7 dakikalık klibimiz, kalabalık bir çalışma grubumuzun 6 aylık bir zamanını aldı. Bu klibin yapım aşamasında pandemi sürecinin negatif yönleri olduğu kadar pozitif yönleri de oldu. Özellikle Covid19 salgını ile mücadele kapsamında her taraf kapalı iken, mekansal çalışmalar da çok sıkıntılar çektik. Açıkçası halkımızla iç içe bir klip çalışması yaptığımız için eğlenceli bir çalışma oldu"

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