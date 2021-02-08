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Ünlü manken tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti; ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı Hırsızlık şoku yaşayan ünlü manken gözyaşları içerisinde köy hayatını terk etti

İHA

Ünlü manken tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti; ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı Hırsızlık şoku yaşayan ünlü manken gözyaşları içerisinde köy hayatını terk etti

Podyumların ünlü isimlerinden biri olan eski manken Bilun Dohmen, Bodrum’da yaşadığı köy hayatını gözyaşları içerisinde terk etmek zorunda kaldı. 90’lı yıllarda podyumların tozunu attıran Dohmen, 8 yıl önce başladığı köy hayatını yaşadığı talihsizlikler yüzünden bırakarak evini satışa çıkardı.
Avrupa ve Türkiye’de sayısız defilede yer alan ünlü manken Bilun Dohmen 8 yıl önce Gündoğan Mahallesi'ne yerleşerek kendisine küçük bir çiftlik kurmuştu. Tamamen köy hayatı yaşamaya başlayan Dohmen, evine giren hızsızlar ve yaşadığı olumsuzluklardan dolayı köy evini satılığa çıkardı.

Tavuklarını bile çaldılar
Görkemli hayatı geride bırakan ünlü manken kendisine küçük bir çiftlik kurup, içerisinde koyun, keçi, tavuk, keklik, bıldırcın gibi hayvanlar beslemeye başlamıştı. Köy hayatına tamamen alışan Dohmen’in hayalleri yarıda kaldı. Evine giren hırsızlar nedeniyle kendince önlemler alan Dohmen, her gün bir olumsuzlukla karşılaşmaya başladı. Tek başına yaşayan Dohmen’in evi 3 kez soyuldu, koyunları keçileri çalınan Dohmen’in tavukları da çalınınca yaşadığı evde tedirgin olmaya başladı. 8 yıl önce el emeği göz nuru yaptığı evinin kapılarını kapatıp Bodrum merkeze taşınmaya karar verdi. Yaşadığı olumsuzlukları anlatırken hıçkıra hıçkıra ağlayan Dohmen, eviyle ise gözyaşları içerisinde vedalaştı. Üzerinden hiç çıkarmadığı şalvarını, basmasını çıkarıp köy hayatına veda eden Dohmen evini de satılığa çıkardı.

Hayalleri yarıda kaldı
Yaklaşık 20 yıl boyunca Amerika, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve birçok ülkede podyumlarda boy gösteren Dohmen, tek hayalinin bir köye yerleşip sesiz sakin bir hayat yaşamak olduğunu ifade ederek “Başıma gelmeyen kalmadı. Burası için yıllarca uğraştım didindim, tırnaklarımla kazıya kazıya yaptım. Tek başına böyle bir yerde kadın olarak yaşamak çok zor oluyor. Yanınızda kimse yok yalnız başınıza yaşamak çok zor. Başıma gelmeyen kalmadı, 3 kere soyuldum. Neyim var neyim yok çaldılar hepsini. Her şeyim gitti, hayvanlarım gitti. Kuzularım öldü, bazılarını çaldılar. Tavuklarımı çaldılar, her şeyimi alıp gittiler” şeklinde konuştu.
Çiftliğini bırakıp gitmek zorunda kaldığını gözyaşları içerisinde anlatan Dohmen, “Artık bu çiftliğimi bırakmak zorundayım, Bodrum merkeze taşınıyorum. Bu cennetimi bırakıp maalesef şehirde yaşayacağım. Çok emek verdim buraya ama başıma gelmeyen kalmadı. Hiç kimseden manevi olarak bir destek görmedim. Tek başıma korku ile neler çektim burada korka korka yaşadım. En sonunda tekrar soyuldum. Çok büyük bir hevesle geldim. Yıllarca defilelerde mankenlik yaptım. Dünyanın her yerini gezdim. O hayatı bırakıp köyde yaşamak için çok çaba verdim. Birçok arkadaşım da benle beraber Bodrum’a yerleşti. İnsanlardan çok takdir aldım ama maalesef yaşamama müsaade etmediler. Artık evimi topluyorum geldim veda etmeye. Ne yapacağımı bilmiyorum çok çaresizim” ifadelerini kullandı.

Gözyaşlarını tutamadı
Ağlaya ağlaya evini terk eden Dohmen, “Ben koyunlarım tavuklarım olmadan nasıl yaşayacağım. Bu hayat benim en sevdiğim, istediğim bir hayattı. Ben şehirden artık köye yerleşmek istedim. Yapacak hiçbir şeyim kalmadı, bütün birikimim, mücevherlerim gitti. Hiçbir şeyim kalmadı. Artık bir emekli maaşımla yaşamaya çalışacağım. Allah'a bin şükürler olsun ki maaşım var. Burayı satar daha ufak bir yer alır köy yaşantıma devam ederim. Hayvanlarımı özlüyorum, keçilerimi, tavuklarımı özlüyorum. İnsana müsaade etmiyorlar başında bir erkek olmayınca olmuyor. Bodrum’da değil nerede olursan ol tek başına bir kadınsan yaşamak çok zor” dedi.

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