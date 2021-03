Başkan Oktay'dan 'Dünya Emekçi Kadınlar Günü' mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Oktay mesajında şu ifadelere yer verdi;



“Türk kadını, tarihimizin en eski dönemlerinden bu yana toplumsal hayatın içinde başrol oynamış, kendilerine ihtiyaç duyulan her dönemde hiçbir şeyden kaçınmayarak, fedakarlıkların en yücesini yapmıştır. Milli ve manevi değerlerin, kültür ve geleneklerin en kıymetli taşıyıcıları olan kadınların, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde emek ve katkıları inkar edilemez. Ancak ne var ki, kadınlar gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere dünyanın hemen her yerinde emek ve hak ihlallerine maruz kalmaya devam etmektedir. Her 8 Mart'ta kadınların hak ve özgürlük arayışlarına nasıl başladıklarını, bugüne kadar nasıl geldiklerini hatırlatıyor eşitlik, özgürlük ve adalet için dayanışma içinde olmanın, ortak bir mücadele yürütmenin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu vurguluyoruz. Kadını eğitim hizmetlerinden mahrum bırakan, toplumsal ve siyasal hayattan dışlayan bir toplumun geleceğinin karanlık olduğu ortadadır. Kadınların hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak her tür ayrımcılığa karşı mücadele etmek kadınerkek herkesin ortak sorumluluğudur. Kadınlarımızın evlerinde, sokaklarda, okulda, işinde, yaşamının hiçbir alanında susturulmamış ve özgürce var olabildiği, kadın sorunlarının sadece kadınların değil insanlık sorunu olarak değerlendirildiği ve çözümlendiği bir dünya dileğimle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”



