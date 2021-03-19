Mavi balonlu korona virüs uyarısı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde anaokulu öğrencileri, sokaklarda yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirlerine dikkat çekmek için maske takarak mavi balonlarla dolaştı.



Haydi Hep Birlikte “Muğla’yı Turuncudan Maviye Boyayalım Okullarımızı Açık Tutalım kampanyası” kapsamında Gazi Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, ellerinde taşıdıkları “Sosyal mesafeni koru”, “Temizlik”, “Maske” yazılı dövizlerle şehrin işlek caddelerini gezdi. Yürüyüşlerini Beşkaza Meydanı’nda noktalayan öğrencileri, Kaymakam Eyüp Fırat, AK Parti İlçe Başkanı Turgay Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Faruk Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, Şube Müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar karşıladı.

Meydanda, “Bu güzel Muğla’ya mavi yakışır” sloganı atan öğrenciler ve protokol üyeleri gökyüzüne mavi balon bıraktı.

Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, gazetecilere, ilçede kolluk kuvvetleriyle sürekli denetim gerçekleştirdiklerini söyledi. Bugün sahada çocukların da yer aldığını dile belirten Kaymakam Fırat, “Müthiş bir farkındalık olduğunu düşünüyorum. Çocuklar esnafı gezdi. Bizim uyarılarımızdan ziyade çocukların uyarıları çok daha etkili oldu. Çok güzel bir proje emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğin ardından öğrencilere hediye takdim edildi.



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