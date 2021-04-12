Muğla'da 25 suçtan aranan şahıs yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla'nın Milas İlçesinde ikisi cinsel taciz olmak üzere 25 suçtan aranan H.A isimli şahıs Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hakkında 25 suçtan (Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık8, Hırsızlık3, Konut Dokunulmazlığını İhlal10, Mala Zarar Verme2, Cinsel Taciz2) arama kararı bulunan H.A. isimli şahıs gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalandı. Şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.