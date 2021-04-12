Oyuncu Mustafa Üstündağ adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ralli sonrası silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen oyuncu Mustafa Üstündağ ve beraberindeki 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum’da düzenlenen "Rally Bodrum" turnuvasının ödül töreninden sonra araçların bulunduğu otoparka giden oyuncu Mustafa Üstündağ, bir yakınının ralliye katıldığını ve henüz dönmediğini söyleyerek nerede olduğunu sordu. Görevliler aracın arızalandığını ve çekiciyle getirildiğini söylerken, görevlilere bağıran Üstündağ telefonla bir görüşme yaptı. Üstündağ, bir süre sonra araçla yanına gelen 4 kişi ile rallinin komite üyelerini darp etti. Kavgada silahla 1 kişi ayağından yaralanırken, 2 kişi de darp sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Bodrum’da özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oyuncu Mustafa Üstündağ ile yanındaki 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.