Muğla'daki orman yangınlarında 'sabotaj' şüphesi (2)

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YANAN 25 HEKTARLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla'nın Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesi'nde 25 hektarın zarar gördüğü orman yangınının ardından hasarın boyutu, havadan görüntülendi. Göktepe köyündeki yerleşim yerine yaklaşık 1 kilometrelik mesafedeki yangın tamamen söndürüldü ancak görüntülerde rüzgarın etkisiyle bazı noktalardan dumanların yükseldiği görüldü.

3 NOKTADA 4 HEKTAR ORMAN KÜLE DÖNDÜ

Kavaklıdere ilçesinde 4 hektarın zarar gördüğü orman yangınının boyutu da günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Sazak Yaylası'ndaki yangında, alevlerin ormanlık alandaki birbirine yakın 3 ayrı noktadaki kızılçam ağaçlarını küle çevirdiği görüldü. Yanan alanların hali görenlerin yüreklerini sızlattı.Hande NAYMAN Aykut KURT / MUĞLA, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Hande NAYMAN Aykut KURT

2021-04-18 15:40:48



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