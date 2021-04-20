Akbük koyunda yıkımlar devam ediyor Yerli ve yabancı turistlerin günübirlik tatil cenneti Akbük koyunda deniz manzaralı imara aykırı yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akbük koyunda yıkımlar devam ediyor Yerli ve yabancı turistlerin günübirlik tatil cenneti Akbük koyunda deniz manzaralı imara aykırı yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor

İHA

Akbük koyunda yıkımlar devam ediyor Yerli ve yabancı turistlerin günübirlik tatil cenneti Akbük koyunda deniz manzaralı imara aykırı yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Sarnıç Mahallesi Akbük koyunda deniz manzaralı imara aykırı 32 yapı için yıkım kararının ardından Menteşe Belediyesine ait iş makineleri ile yıkım çalışmaları devam ediyor.
Günübirlik tatilcilerin kara yolundan, yatların denizden gelerek günübirlik tatil yaptıkları Akbük koyunda imar barışı sonrası yapılan ve imar barışını suiistimal eden deniz manzaralı kaçak yapı ve eklentilerin yıkımı geçen yıl başlamış ve bazı yapıların yıkımı yargı kararı ile durdurulmuştu. Yargının yürütmeyi durdurma kararı sonrası imara aykırı yapıların yıkımı tekrar başladı ve belirlenen 32 adet yapının tamamı yıkılacak.
Menteşe Belediyesi tarafından Akbük koyunda yapılan yıkımlar ile ilgili yapılan açıklamada, “Menteşe ilçesinin denize kıyısı olan tek yerleşim bölgesi, mavi ile yeşilin kucaklaştığı, mavi yolculuğun önemli destinasyonlarından birisi olan ve sahip olduğu doğal güzellikleriyle ÖÇK sınırları içinde yer alan Akbük’te kaçak yapılaşmaya yönelik mücadelemiz devam ediyor. Akbük mevkiinde 2020 yılında başlanan ancak yargının yürütmeyi durdurma kararı ile yarım kalan kaçak yapıların yıkım işi, kararın geri çekilmesiyle 19 Nisan 2021 tarihinde yeniden başlatıldı. Yapılan yıkımlar, alınan yıkım kararına karşı dava açılmamış veya açılan tüm davalar reddedilmek suretiyle yıkım kararı kesinleşmiş, yargı yolu artık kapanmış yapılardır. Aynı zamanda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce yapı kayıt belgeleri iptal edilmiş ve buna karşı idari yargı süreçleri reddedilerek iptali kesinleşmiştir. Bu yıkım süreci yeni olmayıp, 2020 yılında başlamasına rağmen alınan yürütmeyi durdurma kararı sebebiyle yarım kalmıştır. Kararın kalkmasıyla birlikte yıkım süreci yeniden başlamıştır. Yıkımına devam edilen yapılar, imar barışı yasasının kötüye kullanılarak yapıldığı ilgili kamu kurumlarınca ve hukuken ispatlanmış yapılardır. Tüm kamu kurumlarıyla işbirliği içinde ve yargı kararlarına uygun şekilde, doğayı tehdit ve talan eden tüm kaçak yapılarla ilgili yıkım işlemlerimiz kararlılıkla devam edecektir. Akbük’te rant uğruna doğayı talan edenlere, kanunları hiçe sayarak kaçak yapılar inşa edenlere asla göz açtırmayacağız” denildi.
Menteşe İlçe Jandarma ve Menteşe Belediyesi Zabıta ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yıkım çalışmalarında imara aykırı olduğu tespit edilen ve yıkım kararı kesinleşen restoran, kafe ve binanın yer aldığı 32 yapı, iş makineleri ile yıkılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla nüfusunun yüzde 21,3’ü çocuk Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı İstatistiklerle Çocuk verilerine göre Muğla nüfusunun yüzde 21,3’ü çocuklardan oluşuyor.
YEREL HABERLER Muğla nüfusunun yüzde 21,3’ü çocuk Türkiye İstatistik ...
1 milyon nüfuslu Muğla’da araç sayısı 535 bine ulaştı Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı verilerine göre 1 milyon nüfusa sahip Muğla’da araç sayısı 535 bine ulaşırken, iki kişiye bir araç düşüyor.
YEREL HABERLER 1 milyon nüfuslu Muğla’da araç sayısı 535 bine ...
FETÖ üyelerini yurt dışına çıkaran çeteye operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ üyelerini yurt dışına çıkaran çeteye operasyon: ...
Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem/ Ek ...
Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Müşteri ararken yakalandı
YEREL HABERLER Müşteri ararken yakalandı
Sokakta bakılan köpek vahşice katledildi
YEREL HABERLER Sokakta bakılan köpek vahşice katledildi
Seydikemer'de yangında 2 dönüm alan zarar gördü
YEREL HABERLER Seydikemer'de yangında 2 dönüm alan zarar gördü
Sokak köpeği öldürüp çuval içinde araziye atıldı
YEREL HABERLER Sokak köpeği öldürüp çuval içinde araziye atıldı
Akbük Koyu'nda gergin yıkım (3)
YEREL HABERLER Akbük Koyu'nda gergin yıkım (3)
Ramazan ayında denetimler arttı
YEREL HABERLER Ramazan ayında denetimler arttı
Tarihi yolda işaretleme çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Tarihi yolda işaretleme çalışmalarına başlandı
Muğla'da tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere 91 bin lira ceza
YEREL HABERLER Muğla'da tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere 91 ...
Marmaris’te gelir gider tablosu belediyeye asıldı
YEREL HABERLER Marmaris’te gelir gider tablosu belediyeye asıldı
Alev savaşçılarında yeni düzenleme
YEREL HABERLER Alev savaşçılarında yeni düzenleme
Büyükşehir’den kültürel mirasa büyük katkı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den kültürel mirasa büyük katkı
Dünyaca ünlü koydaki kaçak yapıların yıkımı başladı Muğla’nın günübirlik tatil koyu Akbük koyunda Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından sahil kenarındaki kaçak eklentisi bulunan restoranın imara aykırı bölümü yıkıldı.
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü koydaki kaçak yapıların yıkımı ...
Akbük Koyu'nda gergin yıkım (2)
YEREL HABERLER Akbük Koyu'nda gergin yıkım (2)
Marmaris'te engelli park yerlerine hatalım parklara cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Marmaris'te engelli park yerlerine hatalım parklara ...
Akbük Koyu'nda gergin yıkım/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Akbük Koyu'nda gergin yıkım/ Ek fotoğraflar
Dev yolcu gemisi bu sefer boş geldi
YEREL HABERLER Dev yolcu gemisi bu sefer boş geldi
Bodrum akıllı atık yönetim sistemi adım adım hayata geçiyor
YEREL HABERLER Bodrum akıllı atık yönetim sistemi adım adım hayata ...
Muğla’da imara aykırı binaların yıkımında gerginlik Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Sarnıç Mahallesi Akbük koyunda imara aykırı ve kaçak eklentilerin yıkımı öncesi vatandaşlar koyun girişini kapatırken Jandarma yıkım ekiplerinin içeri girmesini sağladı
YEREL HABERLER Muğla’da imara aykırı binaların yıkımında ...
Akbük Koyu'nda gergin yıkım
YEREL HABERLER Akbük Koyu'nda gergin yıkım