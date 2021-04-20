Yalıkavakspor'a Başkan Aras morali

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalıkavakspor'a Başkan Aras morali

DHA

Yalıkavakspor'a Başkan Aras morali


BODRUM, (DHA) - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, teknik ekip ve oyuncuların koronavirüse yakalanması nedeniyle Avrupa'da namağlup yarı finale çıktığı EHF Kupası'ndan elenip kupadan olan Yalıkavakspor'u ziyaret etti. Bu sezon büyük bir çıkış yakalayarak namağlup şampiyonluğa koştuğu Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 19, EHF Kupası'nda 5, Türkiye Kupası'nda da 3 galibiyet
alan Yalıkavaksporlu oyuncularla bir araya gelen Başkan Aras moral aşıladı. Takımda tam da Avrupa'daki yarı final arifesinde yaşanan salgın ilçede büyük üzüntü yaratırken, tedavileri tamamlanan oyuncular antrenmanlara yeniden başladı.
Yalıkavak Türkan Saylan Spor Kompleksi'nde lig ve kupa hazırlıklarını sürdüren Yalıkavakspor'u antrenman sonrası ziyaret eden Belediye Başkanı Aras, geçmiş olsun dileklerini ileterek kalan maçlar için başarılar diledi. Başkan Aras oyunculara yaptığı konuşmada, "Siz gerçekten Bodrum'u gururlandırdınız, ben de hep gururla bahsettim her tarafta. Bodrumspor da çok iyi gidiyor. Futbolda ve hentbolda çok iyiyiz. Umarım bu son 3 maçınızı da kazasız, belasız sakatlık olmadan atlatırsınız, kupayı alırız. Ama en önemlisi sağlık, hepinizi iyi gördüm buna çok sevindim" dedi.
DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2021-04-20 14:36:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma yaralı Baykuş’u DKMP ekiplerine teslim etti
YEREL HABERLER Jandarma yaralı Baykuş’u DKMP ekiplerine teslim etti
FETÖ üyelerini yurt dışına çıkarmışlardı Üç ilde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyon ile yakalandılar
YEREL HABERLER FETÖ üyelerini yurt dışına çıkarmışlardı Üç ilde ...
Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem (2)
Akbük koyunda yıkımlar devam ediyor Yerli ve yabancı turistlerin günübirlik tatil cenneti Akbük koyunda deniz manzaralı imara aykırı yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Akbük koyunda yıkımlar devam ediyor Yerli ve yabancı ...
Muğla nüfusunun yüzde 21,3’ü çocuk Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı İstatistiklerle Çocuk verilerine göre Muğla nüfusunun yüzde 21,3’ü çocuklardan oluşuyor.
YEREL HABERLER Muğla nüfusunun yüzde 21,3’ü çocuk Türkiye İstatistik ...
1 milyon nüfuslu Muğla’da araç sayısı 535 bine ulaştı Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı verilerine göre 1 milyon nüfusa sahip Muğla’da araç sayısı 535 bine ulaşırken, iki kişiye bir araç düşüyor.
YEREL HABERLER 1 milyon nüfuslu Muğla’da araç sayısı 535 bine ...
FETÖ üyelerini yurt dışına çıkaran çeteye operasyon: 5 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ üyelerini yurt dışına çıkaran çeteye operasyon: ...
Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem/ Ek ...
Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
Müşteri ararken yakalandı
YEREL HABERLER Müşteri ararken yakalandı
Sokakta bakılan köpek vahşice katledildi
YEREL HABERLER Sokakta bakılan köpek vahşice katledildi
Seydikemer'de yangında 2 dönüm alan zarar gördü
YEREL HABERLER Seydikemer'de yangında 2 dönüm alan zarar gördü
Sokak köpeği öldürüp çuval içinde araziye atıldı
YEREL HABERLER Sokak köpeği öldürüp çuval içinde araziye atıldı
Akbük Koyu'nda gergin yıkım (3)
YEREL HABERLER Akbük Koyu'nda gergin yıkım (3)
Ramazan ayında denetimler arttı
YEREL HABERLER Ramazan ayında denetimler arttı
Tarihi yolda işaretleme çalışmalarına başlandı
YEREL HABERLER Tarihi yolda işaretleme çalışmalarına başlandı
Muğla'da tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere 91 bin lira ceza
YEREL HABERLER Muğla'da tedbirlere uymayan kişi ve işletmelere 91 ...
Marmaris’te gelir gider tablosu belediyeye asıldı
YEREL HABERLER Marmaris’te gelir gider tablosu belediyeye asıldı
Alev savaşçılarında yeni düzenleme
YEREL HABERLER Alev savaşçılarında yeni düzenleme
Büyükşehir’den kültürel mirasa büyük katkı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den kültürel mirasa büyük katkı
Dünyaca ünlü koydaki kaçak yapıların yıkımı başladı Muğla’nın günübirlik tatil koyu Akbük koyunda Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından sahil kenarındaki kaçak eklentisi bulunan restoranın imara aykırı bölümü yıkıldı.
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü koydaki kaçak yapıların yıkımı ...
Akbük Koyu'nda gergin yıkım (2)
YEREL HABERLER Akbük Koyu'nda gergin yıkım (2)
Marmaris'te engelli park yerlerine hatalım parklara cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Marmaris'te engelli park yerlerine hatalım parklara ...
Akbük Koyu'nda gergin yıkım/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Akbük Koyu'nda gergin yıkım/ Ek fotoğraflar