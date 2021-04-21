Akbük Koyu'nda yıkımlar sürüyor

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Gökova Körfezi'nde pandemi öncesi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Akbük Koyu'nda, imara aykırı yapıların yıkımı sürüyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen yıl 20 Ağustos'ta Muğla'da incelemeler yaptı. Denetimler ve belediyelerin çalışması sonrası kentte imar planına aykırılıkların bulunduğu tespit edilen birçok projede inşaatlar durduruldu. Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük Koyu'nda imar planında aykırılıklar olduğu tespit edilen aralarında pansiyon, restoran ve konutların da bulunduğu 33 yapının ise pazartesi günü yıkım işlemine başlandı. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri gözetiminde, Menteşe Belediyesi'ne ait iş makineleriyle yıkım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. 33 yapıdan şu ana kadar 14'ünün yıkıldığı, 11 mülk sahibinin yürütmeyi durdurma kararı aldırdığı, geri kalan 8 yapının yıkımlarının bugün tamamlanması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2021-04-21 12:32:49
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