Datça'da patates üretimi tam kapanmada da sürüyor



Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, turfanda patates hasadına 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde de devam edildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Datça'da patates tarlalarında çalışmalar devam etti. İlçede turfanda patates hasadı sürerken, üreticiler kamyonlar dolusu ürünü büyük kentlere gönderdi. Yaklaşık 2 bin dönümlük bir alanda ekimi yapılan patateste, 10 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.

Kırsal Kızlan Mahallesi'nde patates yetiştiren Çetin Özcan (45), pandemi kısıtlamasının ilk gününde çiftçinin üretime devam ettiğini söyledi. Özcan, "Halkımız hiç merak etmesin, biz üreticiler tarla başındayız. Onlar evlerinde kalsın biz onları gıdasız bırakmayız. Yeter ki şu pandemi belasından kurtulalım. Biz görevimizi yapıyoruz, üretime devam ediyoruz. Datça'dan Türkiye'nin her tarafına sevkiyat yapılıyor" dedi.

Datça'da turfanda patates hasadının 10 gün daha süreceğini ifade eden Özcan, "Kamyonlar dolusu ürün, büyük kentlere gönderiliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. 10 gün kadar daha söküm yapacağız. İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi ağırlıklı illere sevkiyatlar sürüyor" diye konuştu.

Datça'nın ikliminden dolayı Türkiye'de en erkenci patates hasadının yapıldığı yer olduğunu belirten Özcan, "Burada kırağı yağmıyor. Soğuk olmadığından dolayı, mahsul biraz daha erken ve kaliteli oluyor. Datça patatesinin kalitesini herkes takdir ediyor" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-04-30 16:30:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.