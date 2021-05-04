Vali Tavlı, turizm sezonu öncesi Fethiye’de incelemelerde bulundu Muğla Valisi Orhan Tavlı, turizm sezonu öncesinde Fethiye İlçesindeki Antik kentlerde incelemelerde bulundu.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Tavlı, turizm sezonu öncesi Fethiye’de incelemelerde bulundu Muğla Valisi Orhan Tavlı, turizm sezonu öncesinde Fethiye İlçesindeki Antik kentlerde incelemelerde bulundu.

İHA

Vali Tavlı, turizm sezonu öncesi Fethiye’de incelemelerde bulundu Muğla Valisi Orhan Tavlı, turizm sezonu öncesinde Fethiye İlçesindeki Antik kentlerde incelemelerde bulundu.

Vali Orhan Tavlı’ya incelemeler esnasında Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl ve Danışma Bürosu Sorumlusu Saffet Dündar eşlik ettiler.
Gemiler Adası (St. Nicholas)’da incelemelerde bulunan Vali Orhan Tavlı ve beraberindekiler, adanın daha fazla turist tarafından ziyaret edilebilmesi için ihtiyaç duyulacak bir takım çalışmaların yapılması kararlaştırıldı. Aziz Nicholas (Noel baba) adıyla da bilinen ve döneminde önemli bir dini merkez olan adada, öncelikle çevre düzenlemesi yapılarak turistlerin belirli bir program çerçevesinde, daha güvenli bir şekilde adayı ziyaret etmeleri sağlanacak ve ziyaretçi karşılama merkezi de daha kullanışlı hale getirilecek.
Vali Orhan Tavlı, daha sonra Sahil Güvenlik Botu ile Gemiler Plajı, Darboğaz, Karacaören Koyu, Kelebekler Vadisi ve Mavi Mağara’yı içeren kıyı alanlarında incelemelerde bulunup, denizdeki incelemesini Kıdrak, Belcekız Plajı ve Kumburnu Tabiat Parkı ile tamamladı.
Vali Orhan Tavlı daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Fethiye’nin en önemli antik kentlerinden olan ve en çok ziyaret edilen alanı Kayaköy Antik kentinde incelemelerde bulundu. Burada Yukarı ve Aşağı kiliselerde inceleme yapan Vali Orhan Tavlı yetkililerden bilgiler aldı. Vali Orhan Tavlı’ya restorasyon çalışması kapsamında kiliselerin çevre düzenlemelerinin de projeye dahil edileceği bilgisi verildi.
Vali Orhan Tavlı, Fethiye ilçesinde antik kentlerin ve Ölüdeniz bölgesinde bulunan plajların turizm sezonu öncesi son hazırlıklarını yerinde görüp, Kaymakam Eyüp Fırat ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl’den yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Fethiye Kalesi ve çevresinde bulunan tarihi eserlerin kazı ve çevre temizliği çalışmaları sonucunda hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleriyle kültür turizmine kazandırılacağını söyleyen Vali Orhan Tavlı,sarnıç ve Amintas Kaya Mezarlarını içine alan bölgede yenileme projesinin hayata geçirileceği belirtti.
Fethiye’nin önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı, doğal güzelliklerinin yanı sıra Fethiye’nin pek çok kadim medeniyetin izlerini taşıdığını ifade etti.
Kültür turizminin Muğla için önemine değinen Vali Orhan Tavlı, il genelinde yürütülmekte olan kazı ve restorasyon çalışmalarının ilimiz kültür turizmine büyük katkı sağladığını ifade ederek, ilimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin turizme kazandırılması amacıyla gerekli gayreti gösterdiklerini ve çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Bir batında 7 kuzu doğuran koyun şaşırttı
YEREL HABERLER Bir batında 7 kuzu doğuran koyun şaşırttı
Bodrum Türkbükü’nde kanalizasyon hattı yenileniyor Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekipleri, Muğla’nın Bodrum ilçesi Türkbükü Mahallesinde yaklaşık 40 bin kişinin yararlandığı kanalizasyon hatlarının yenileme çalışmasına başladı.
YEREL HABERLER Bodrum Türkbükü’nde kanalizasyon hattı ...
Söndürme helikopterleri, Marmaris ve Milas'ta kullanıma hazır
YEREL HABERLER Söndürme helikopterleri, Marmaris ve Milas'ta ...
Muğla İl Sağlık Müdürü Gencer’den aşı çağrısı Covid-19 salgınına karşı Muğla’da devam eden aşılama çalışmalarında vatandaşların kısıtlama döneminde randevu alarak aşılarını yaptırmaları istendi.
YEREL HABERLER Muğla İl Sağlık Müdürü Gencer’den aşı ...
Pınar Gültekin cinayetinde ikinci defa reddi hakim talebi Pınar Gültekin cinayeti duruşmasının mahkeme heyeti hakkında Gültekin ailesi ikinci defa reddi hakim başvurusunda bulundu
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayetinde ikinci defa reddi hakim ...
Muğla Büyükşehir maaş promosyon protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir maaş promosyon protokolü imzalandı
Muğla'da seyir halindeki TIR, alev alev yandı
YEREL HABERLER Muğla'da seyir halindeki TIR, alev alev yandı
Muğla’da 2 yangın helikopteri göreve başladı Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde orman yangınlarıyla mücadelede görev yapacak ilk yangın söndürme helikopterleri Marmaris ve Milas’ta göreve başlarken, bir insansız hava aracının da Haziran ayı içinde gelmesi bekleniyor
YEREL HABERLER Muğla’da 2 yangın helikopteri göreve başladı Muğla ...
"Yalı Havacivası" yok olma tehlikesi ile karşı karşıya
YEREL HABERLER "Yalı Havacivası" yok olma tehlikesi ile karşı ...
Ortaca’da 'askıda ekmek' seferberliği
YEREL HABERLER Ortaca’da 'askıda ekmek' seferberliği
Seydikemer'de domates yüklü tır yandı
YEREL HABERLER Seydikemer'de domates yüklü tır yandı
Eve giren yılan korkuttu
YEREL HABERLER Eve giren yılan korkuttu
Fethiye'de eve giren yılan paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Fethiye'de eve giren yılan paniğe neden oldu
Muğla'da Yeşil Nefes Turu'yla eko turizm tanıtımı 
YEREL HABERLER Muğla'da Yeşil Nefes Turu'yla eko turizm tanıtımı 
Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı
YEREL HABERLER Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı
Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama
JASAT ve Üzümlü Jandarma aranan şahıslara operasyonları sürdürüyor
YEREL HABERLER JASAT ve Üzümlü Jandarma aranan şahıslara ...
Ortaca polisinden eğitime destek
YEREL HABERLER Ortaca polisinden eğitime destek
Tır virajı alamayınca yan yattı 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tır virajı alamayınca yan yattı 1 kişi yaralandı
AK Partili Gökcan'dan, Marmaris’e PCR cihazı müjdesi
YEREL HABERLER AK Partili Gökcan'dan, Marmaris’e PCR cihazı müjdesi
4 gündür kayıp olan yaşlı kadın dere yatağında bitkin halde bulundu
YEREL HABERLER 4 gündür kayıp olan yaşlı kadın dere yatağında bitkin ...
Büyükşehir Ula’da 99 kilometre sulama kanalı temizliği yaptı Muğla Büyükşehir Belediyesi kurulduğu günden bu yana Ula ilçesinde 99 Bin 780 sulama kanalı temizliği, 3 Bin 730 metre de sulama kanalı tamirat işlemi gerçekleştirdi.
YEREL HABERLER Büyükşehir Ula’da 99 kilometre sulama kanalı ...
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Muğla’nın Bodrum ilçesinde kırsal Kızılağaç ve Çiftlik mahalleleri ile Yatağan’da Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile birlikte üç kişi gözaltına alındı.
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu Muğla’nın Bodrum ...