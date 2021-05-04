Vali Tavlı, turizm sezonu öncesi Fethiye’de incelemelerde bulundu Muğla Valisi Orhan Tavlı, turizm sezonu öncesinde Fethiye İlçesindeki Antik kentlerde incelemelerde bulundu.

Vali Orhan Tavlı’ya incelemeler esnasında Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl ve Danışma Bürosu Sorumlusu Saffet Dündar eşlik ettiler.

Gemiler Adası (St. Nicholas)’da incelemelerde bulunan Vali Orhan Tavlı ve beraberindekiler, adanın daha fazla turist tarafından ziyaret edilebilmesi için ihtiyaç duyulacak bir takım çalışmaların yapılması kararlaştırıldı. Aziz Nicholas (Noel baba) adıyla da bilinen ve döneminde önemli bir dini merkez olan adada, öncelikle çevre düzenlemesi yapılarak turistlerin belirli bir program çerçevesinde, daha güvenli bir şekilde adayı ziyaret etmeleri sağlanacak ve ziyaretçi karşılama merkezi de daha kullanışlı hale getirilecek.

Vali Orhan Tavlı, daha sonra Sahil Güvenlik Botu ile Gemiler Plajı, Darboğaz, Karacaören Koyu, Kelebekler Vadisi ve Mavi Mağara’yı içeren kıyı alanlarında incelemelerde bulunup, denizdeki incelemesini Kıdrak, Belcekız Plajı ve Kumburnu Tabiat Parkı ile tamamladı.

Vali Orhan Tavlı daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Fethiye’nin en önemli antik kentlerinden olan ve en çok ziyaret edilen alanı Kayaköy Antik kentinde incelemelerde bulundu. Burada Yukarı ve Aşağı kiliselerde inceleme yapan Vali Orhan Tavlı yetkililerden bilgiler aldı. Vali Orhan Tavlı’ya restorasyon çalışması kapsamında kiliselerin çevre düzenlemelerinin de projeye dahil edileceği bilgisi verildi.

Vali Orhan Tavlı, Fethiye ilçesinde antik kentlerin ve Ölüdeniz bölgesinde bulunan plajların turizm sezonu öncesi son hazırlıklarını yerinde görüp, Kaymakam Eyüp Fırat ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl’den yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fethiye Kalesi ve çevresinde bulunan tarihi eserlerin kazı ve çevre temizliği çalışmaları sonucunda hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleriyle kültür turizmine kazandırılacağını söyleyen Vali Orhan Tavlı,sarnıç ve Amintas Kaya Mezarlarını içine alan bölgede yenileme projesinin hayata geçirileceği belirtti.

Fethiye’nin önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirten Vali Orhan Tavlı, doğal güzelliklerinin yanı sıra Fethiye’nin pek çok kadim medeniyetin izlerini taşıdığını ifade etti.

Kültür turizminin Muğla için önemine değinen Vali Orhan Tavlı, il genelinde yürütülmekte olan kazı ve restorasyon çalışmalarının ilimiz kültür turizmine büyük katkı sağladığını ifade ederek, ilimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerin turizme kazandırılması amacıyla gerekli gayreti gösterdiklerini ve çalışmalara hız verdiklerini söyledi.

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