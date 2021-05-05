Ortaca’da orman yangınında 1 hektar yandı Ortaca ilçesi Kordonlar Mahallesi yakınında başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile 1 hektarlık alanda kontrol altına alındı.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan orman yangın ihbarının ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Karadan 15 arazöz, 4 su tankeri ve 2 ilk müdahale aracı ile bir dozer, havadan da bir helikopter yangına müdahale etti.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan gerçekleştirdiği müdahale sonrası orman yangını 1 hektar alanda kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları başlatıldı.

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