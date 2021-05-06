Korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

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Muğla’nın Milas ilçesinde, demir korkuluklara başı sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Hayıtlı Mahallesi Manolya Sokak’ta bulunan Çorbacıoğlu Apartmanı’nın demir bahçe kapısına bir köpeğin başı sıkıştı. Köpeğin bulunduğu yerden çıkamadığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri, demir kapının bazı bölümlerini keserek köpeği bulunduğu yerden çıkarıldı.

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