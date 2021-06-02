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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gürün, üreticinin yüzünü güldürdü

İHA

Başkan Gürün, üreticinin yüzünü güldürdü

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Seydikemer ilçesinde kurdukları dut bahçesinin yaprak hasadına katıldı. Başkan Gürün, hasadın ardından ipekböceği üreticisine ücretsiz dut yaprağı dağıttı. Dağıtımda konuşan Çabanlar Mahalle Muhtarı Turgay Keskin, “Bu hizmeti babası oğluna yapmaz. Osman Başkanımız bize yaptı Allah razı olsun” dedi.
Muğla’nın 13 ilçesinde, ilçenin önceliklerine göre yatırım ve hizmetlerine devam eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Ziyaretleri sırasında, MBB tarafından Seydikemer Çobanlar Mahallesinde ipekböceği üretimi yapan çiftçilere destek sağlamak amacıyla kurulan dut bahçesindeki yaprak hasadına katılan Gürün, ipekböceği üreticileriyle bir araya geldi. Burada üreticilere ipek böceğinin en önemli besin kaynağı olan dut yaprağı ücretsiz olarak dağıtıldı.
Muhtar Kesken: “Bu sistemi babası oğluna yapmaz”
Burada üreticiler adına konuşma yapan, Çobanlar Köyü Mahalle Muhtarı Turgay Keskin “ Geçen yıl ağaçlandırmamızı yaptık. Bu yıl meyvelerini almaya başladık. Osman Başkanımızdan Allah razı olsun. Bu hizmet köylümüz için veli nimet oldu. Bu sistemi babası oğluna yapmaz. Birkaç yıl içerisinde daha da büyüyeceğiz. Kooperatifleşme planımız var. Başkanımızın da desteğiyle kooperatifimize hayata geçireceğiz” dedi.
Başkan Gürün: “Dokuma tezgahlarını kuracağız”
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, İl genelinde tarımsal kalkınma ve üreticilere sağladıkları destekleri arttırarak devam edeceklerinin altını çizdi. İl genelinde tarımsal üretimin çeşitlenmesi ve çiftçilerin gelirlerinin arttırılması için desteklerini sürdüklerini belirten Başkan Gürün, “Muğla tarımını ileriye götürmek ve çiftçilerimizin gelirini arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen yıl burada 15 dönümlük arazide 3 bin 500 adet dut fidanı diktik. Dut fidanlarımız 80 aileye hizmet edebilecek durumda. İlk yıldan verimleri almaya başladık. Ancak bununla kalmamalıyız. İçerisinde kadınlarımızın yer aldığı kooperatifi mutlaka kurmalıyız. Daha sonra dokumayı geliştireceğiz. Burada dokuma tezgâhları kuracağız” dedi.
Dut yaprağı dağıtımının ardından ziyaretlerine devam eden Başkan Gürün, yine Seydikemer tarımının ve üretiminin önemli kuruluşlarından biri olan Eşen Yakabağ Demirler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi.
Mehmet Şahin: “Osman başkan bizi firmalara bağımlılıktan kurtardı”
Ziyarette konuşan Kooperatif Başkanı Mehmet Şahin, Kooperatife yapılan Süt Tankı Desteği ile üreticilerin sütlerini saklama ve pazarlama konusunda çok büyük kolaylık olduğunu ve kazançlarının arttığını söyledi. Eşen Yakabağ Demirler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Mehmet Şahin “ Biz burada sütümüzü bir firmaya vermek zorunda kalırken, Osman Başkanımız bize yardımcı oldu. Bize 5 tonluk bir süt tankı verdi. Şuanda Büyükşehir Belediyemizin verdiği süt tankını kullanıyoruz. Sütümüzü orada soğutuyoruz. Böylelikle bizi süt alıcına bağımlılıktan kurtardı. Süt tankımız olduğu için artık sütümüzü istediğimiz firmaya verebiliyoruz. İsteğimiz gibi pazarlık yapabiliyoruz. Kooperatifimizin 279 üyesi var. Tüm üyelerimiz adına bizi firmalara bağımlı olmaktan kurtaran Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e Seydikemer ziyaretinde CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Parti Meclis Üyesi Gizem Özcan ve önceki dönem CHP Muğla Milletvekili Cumhur Yaka eşlik etti.
Heyet ziyaretler kapsamında CHP Seydikemer ilçe Başkanı Cemil Daydır’ı, İYİ Parti Seydikemer İlçe Başkanı Sevgi Nurten Güler’i, Seydikemer Esnaf Odası, Muhtarlar Derneği ve Atatürk Düşence Derneğine misafir oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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