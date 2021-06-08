Seydikemer’de bir kişi çayda boğuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seydikemer’de bir kişi çayda boğuldu

İHA

Seydikemer’de bir kişi çayda boğuldu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde serinlemek için çaya giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Karadere Mahallesi’nde sera yapımında çalışan İbrahim Kölemen (48) bir arkadaşıyla serinlemek için Özlen Çayı’na girdi. Arkadaşıyla bir süre yüzen Kölemen, daha sonra gözden kayboldu. Kölemen’in arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma timine bağlı dalgıçlar, yaptıkları çalışmayla Kölemen’in cesedini çaya girdiği yerden yaklaşık 10 metre uzaklıkta buldu. Dalgıçların yaptıkları çalışmayla sudan çıkarılan Kölemen’in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye’nin ilk ‘Tarım Takvimi’ basıldı Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Türkiye’de ilk defa ilçeler bazında hangi mevsimde, hangi ürünün ne zaman ekilip hasat yapılacağını bastırdığı takvim ile üreticinin hizmetine sundu
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk ‘Tarım Takvimi’ basıldı Muğla Tarım ...
Menteşe Belediyesi esnafa kira desteğini 2 ay uzattı Pandemi sürecinden etkilenen 346 kiracısına yönelik indirime giden Menteşe Belediyesi, yerel esnafa desteğini 2 ay daha uzattı.
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi esnafa kira desteğini 2 ay ...
Eşini bıçakla öldüren kocanın ilk duruşması yapıldı
YEREL HABERLER Eşini bıçakla öldüren kocanın ilk duruşması yapıldı
Fethiyespor'da Dinçel dönemi
YEREL HABERLER Fethiyespor'da Dinçel dönemi
Bodrumspor'da zemine doğal çim
YEREL HABERLER Bodrumspor'da zemine doğal çim
Uçuruma yuvarlanan vatandaşı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan vatandaşı itfaiye kurtardı
Aslan balığına bastı, hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Aslan balığına bastı, hastaneye kaldırıldı
Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Datça’da Diyaliz Merkezi hizmete girdi
YEREL HABERLER Datça’da Diyaliz Merkezi hizmete girdi
Bodrum Belediyesi sanatçılara destek olmaya devam ediyor ‘Bodrum sanatçıları, Bodrum sokaklarında’ projesi ile
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi sanatçılara destek olmaya devam ...
47 yıl sonra ‘Turgutreis 1974’ kitabı raflarda
YEREL HABERLER 47 yıl sonra ‘Turgutreis 1974’ kitabı raflarda
Datça’da ziraat yangını
YEREL HABERLER Datça’da ziraat yangını
Milli Takımlar Köyceğiz’de kampa girecek
YEREL HABERLER Milli Takımlar Köyceğiz’de kampa girecek
Özel gereksinimli bireylerin at binme dilekleri gerçek oldu
YEREL HABERLER Özel gereksinimli bireylerin at binme dilekleri ...
Bodrum sahillerinde adım atacak yer kalmadı
YEREL HABERLER Bodrum sahillerinde adım atacak yer kalmadı
Muğla’nın denizleri Büyükşehirle daha temiz
YEREL HABERLER Muğla’nın denizleri Büyükşehirle daha temiz
Düğerek ve Merkez mahallelere su takviyesi
YEREL HABERLER Düğerek ve Merkez mahallelere su takviyesi
55 bin ata tohumu fideleri toprakla buluştu Menteşe Belediyesi Kafaca Mahallesindeki 7 dönümlük tarım arazisinde 55 bin ata tohumunu toprakla buluşturdu.
YEREL HABERLER 55 bin ata tohumu fideleri toprakla buluştu Menteşe ...
Marmaris’te şampiyon Maçka Belediyesi oldu
YEREL HABERLER Marmaris’te şampiyon Maçka Belediyesi oldu
Bodrumlu işletmeciler indirimli elektrikten yararlanacak
YEREL HABERLER Bodrumlu işletmeciler indirimli elektrikten ...
Bodrumspor'dan Batuhan atağı
YEREL HABERLER Bodrumspor'dan Batuhan atağı
Sahilde bulunan yavru tilki tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Sahilde bulunan yavru tilki tedavi altına alındı
Muğlaspor olağanüstü genel kurula gidiyor
YEREL HABERLER Muğlaspor olağanüstü genel kurula gidiyor
Muğla, eğitmen itfaiyecilerin eğitim merkezi Türkiye’de üniversiteler içinde ilk defa teorik ve uygulamalı itfaiyeci eğitici eğitmenlik kursu veren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde eğitime katılanlar eğitimin son gününde tatbikat gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Muğla, eğitmen itfaiyecilerin eğitim ...