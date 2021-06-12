Bodrum’da AFAD Mobil Deprem Simülasyon TIR’ına binen vatandaşlar, deprem anını yaşadılar.

Gerçeğe en yakın deprem tecrübesini sunarak vatandaşlarda afet farkındalığı oluşmasına da katkı veren AFAD Mobil Deprem Simülasyon Merkezleri, depremi simülasyonla anlatıyor. 2 gün boyunca Bodrum Belediye Meydanı’na duran simülasyon TIR’ında deprem anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. TIR’a Bodrum’un farklı okullarından öğrenciler gelerek depremi deneyimlediler, deprem anında yapılması gerekenleri AFAD ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği eğitmenlerinden öğrendiler.

AFAD Mobil Deprem Simülasyon Merkezi’ne meydandan geçen vatandaşlar da ilgi gösterdi. Vatandaşlar da hem depremi deneyimlediler hem de uzmanlardan afet bilinci konusunda bilgi aldılar. Merkeze gelenlere afet bilinci ile ilgili bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. TIR’ı 2 gün boyunca Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz’ın da aralarında olduğu yaklaşık bin kişi ziyaret etti.

Merkezdeki uygulamalara katılan Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği Başkanı Cenk Ayata, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Öğrencilere, halkımıza, temel afet bilinciyle ilgili; deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası yapılması ve yapılmaması gerekenleri burada anlatıyoruz. Burada o anı yaşatıyoruz. Çök, kapan, tutun tekniğini gösteriyoruz ve kendilerini bilgilendiriyoruz. Aynı zamanda afet acil çantamız var. Bu çantanın içerisinde olması gereken malzemeleri anlatıyoruz.”

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