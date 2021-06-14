Bodrumlu kadınlardan 'Bodrum Epik' markası

Bodrumlu kadın üreticilerin bir araya gelerek oluşturduğu Begonvil Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, “Bodrum Epik” markasıyla yoluna devam ediyor.



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile bir araya gelen kooperatif başkanı Funda Akçalı, başkan yardımcısı Fulya Arıkan ve yönetim kurulu üyesi Sevgi Gülyurt, kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

GEKA teknik destek programına yaptıkları başvuru sonrası eticaret, sosyal medya ve dijital pazarlama teknikleri, kooperatifte markalaşma, kurumsallaşma, etkili iletişim gibi konularda eğitimlere devam ettiklerini belirten Akçalı, Bodrum EPİK markasının eticaret internet sitesinin yakında yayına gireceğini söyledi.



Geleneksel Dokuma Tezgahlarıyla Üretim Yapılacak

Begonvil Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olarak Ticaret Bakanlığı'nın koopdes hibe destek programına "Bodrumlu Kadınlardan Tarihe Dokunuş; Geleneksel Muğla Dokumaları: Yeşil Üzümlü Dastar Bezi, Yeşilyurt Bürümcük Dokuması, Tarihi Bodrum Bezi" projesiyle hak kazandıklarını belirten Funda Akçalı, bu kapsamda gelecek 10 adet dokuma tezgahı için Başkan Aras' tan destek istedi.

Yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı kendilerini kutlayan Başkan Aras, kadın üreticilerin her zaman destekçisi olduklarını belirtti. Dokuma tezgahları Turgutreis Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezine konularak o bölgedeki kadınların hizmetine sunulacağını da dile getirdi.

Kurulan tezgahlarda kadınların; Tarihi Bodrum Bezi, Yeşil Üzümlü Dastar Bezi ve Yeşilyurt Bürümcük Bezini dokuyacaklarını söyleyen Funda Akçalı, Başkan Aras'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.