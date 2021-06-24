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Bodrum’da “Açık Atölye Günleri” başladı Sanatçılar atölyelerinin kapılarını açıyor

İHA

Bodrum’da “Açık Atölye Günleri” başladı Sanatçılar atölyelerinin kapılarını açıyor

Sanat çalışmalarını Muğla’nın Bodrum ilçesinde yürüten 35 sanatçı, Açık Atölye Günleri’ni başlattı. Atölyenin açılışında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Aras, ‘’Bodrum’un her köşesinden sanat fışkırıyor’’ dedi. Atölyelerin kapıları 26 Haziran tarihine kadar sanatseverlere açık olacak.
Sanatçı ile sanatsever arasındaki ilişkiyi geliştirmek hedefiyle, organize edilen Bodrum Açık Atölye Günleri başladı. Bodrum Belediyesi’nin de desteklediği atölyelerin açılışına Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı.
Atölyelerin açılışında konuşan Başkan Aras, “Proje bana geldiğinde çok heyecanlandım. Ben Bodrum’un hep kültür ve sanatla yoğrulması ve o şekilde anılması gerektiğine inandım. Sizlerin de desteğiyle Bodrum’u kültür ve sanat kenti yapma yolunda çok önemli işler yapıyoruz. Bu projede yer alan sanatçılarımıza minnet ve şükranlarımı sunmak istiyorum, çok değerli sanatçılar bizlere evlerini ve çalışma ortamlarını açtılar” dedi. Bodrum’da kültür ve sanat yaşamına emek veren çok değerli isimler olduğunu hatırlatan Başkan Aras, “Bodrum bu konuda çok zengin. Bu alanda yapılan işleri, münferit çabalar olmaktan çıkarıp Bodrum’un kimliği olarak lanse etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi Bodrum’un her köşesinden sanat fışkırıyor” ifadelerini kullandı.
"Sanatın iyileştirme gücü herkese çok iyi gelecek"
Her sanatçıdan bir eserin sergilendiği açılışın ardından, Ressam Devrim Erbil sanatseverlere Bodrum’a bir müze kazandırma hayalinin olduğu müjdesini verdi. Atölyeleri organize eden Senem Öncüler Çetin, “Aklımıza böyle bir fikir düştüğünde bunu proje haline getirip Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a sunduk. Başkanımız projeyi çok beğendi ve böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olacaklarını belirtti. Sanatçılarımızın da bu buluşmaya gönüllü olmasıyla birlikte proje tahmin ettiğimizden çok daha iyi ilerledi. Sanatseverlerin de büyük bir ilgisi var, sanatın iyileştirme gücü pandemi sonrası herkese çok iyi gelecek. Organizasyon sonrasında toplanıp bu etkinliği genişletmenin ve yılda birkaç defa düzenlemenin yollarını konuşacağız. Bu süreçte sanatla ilgili Bodrum’a kalıcı neler bırakabiliriz, sanat öğrencilerimize hangi imkanları sağlayabiliriz gibi konularda da çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.
Bodrum’da ilk kez düzenlenen ve gönüllülük esasıyla hayata geçirilen Bodrum Açık Atölye Günleri’nin amacının; sanat ve sanatçı ile yakın olmak, öğrenme hevesinde olan herkese sanat eserinin üretim sürecini deneyimletmek ve her yıl yineleyerek Bodrum'un kültür sanat turizmini zenginleştirmek olduğu belirtildi.
Yarımadanın farklı lokasyonlarındaki sürecek atölyeler dışında, sanat tarihçileri ile atölye turları ve söyleşiler gibi farklı etkinlikler de organize edilecek. Etkinliklerle ilgili detayları Bodrum Açık Atölye Günleri’ne ait sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

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