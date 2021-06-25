‘1000 Meslek Liseli Sanatsal Etkinliklerle Buluşuyor’ ödülleri verildi ‘Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi’ kapsamında, görsel sanatlar ve müzik alanında düzenlenen ‘1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor’ yarışmasının ödülleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen ödül törenine; İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ferman Akbulut, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, şube müdürleri, okul yöneticileri, ödül alan öğrenciler, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi danışman öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Bakanlık tarafından zoom üzerinden 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan ödül törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Aylin Şengün Taşçı katıldı.

‘Mesleki Eğitimde 1000 Okul’ projesi kapsamında somut adımlar atıldığını ve atılmaya da devam edileceğini belirten Bakan Ziya Selçuk, “81 ilde güzel sanatlar liselerimizdeki gönüllü öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin rehberliğinde, büyük bir akran dayanışması örneği sergilendi. 1000 okuldaki öğrenci arkadaşlarına çevrim içi ortamda müzik ve resim alanında bilgi ve birikimlerini aktardılar. Bu etkileşimde 92 güzel sanatlar lisesinden, 996 mesleki ve teknik lisesine yol açılmış oldu. Böylece 7000 mesleki ve teknik lisesi öğrencimiz, müzik ve resim alanlarında, özel bir eğitim almış oldu” dedi.

Bakan Ziya Selçuk’un konuşmasının ardından ‘1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor’ yarışmasında görsel sanatlar alanında 81 ilde dereceye giren öğrencilerin eserlerinden oluşan slayt izlendi.

Toplantı salonunda yüz yüze devam eden ödül töreninde ise müzik alanında il birincisi olan Yatağan Şehit Engin Yalçın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Bertan Demiral, türkülerini seslendirdi.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi, salgın döneminde başlamış ve yine salgın döneminde faaliyet göstermiş bir proje olmasına rağmen sahada karşılığını bulmuş; şube müdürleri, ilçe müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler sayesinde etkin bir şekilde yürütülmüştür. Mesleki eğitimdeki öğrencilerimizin farklı beceriler kazanmasını sağlamak ve onlara farklı pencereler açmak gayesiyle proje kapsamında ‘1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor’ etkinliği başarıyla gerçekleştirilmiştir. Projesi kapsamında yer alan toplam 16 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde öğrenim gören sanata eğilimli öğrenciler; Muğla Güzel Sanatlar Lisesi resim/müzik bölümünde öğrenim gören gönüllü öğrenciler ve danışman öğretmenlerin rehberliğinde birbirinden güzel sanatsal etkinlikler gerçekleştirdiler” dedi.

Törende, Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğümüz koordinesinde “1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor Yarışması”nda dereceye giren öğrenciler ile etkinliklerde görev alan Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay tarafından verildi.

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