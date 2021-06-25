‘1000 Meslek Liseli Sanatsal Etkinliklerle Buluşuyor’ ödülleri verildi ‘Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi’ kapsamında, görsel sanatlar ve müzik alanında düzenlenen ‘1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor’ yarışmasının ödülleri verildi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘1000 Meslek Liseli Sanatsal Etkinliklerle Buluşuyor’ ödülleri verildi ‘Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi’ kapsamında, görsel sanatlar ve müzik alanında düzenlenen ‘1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor’ yarışmasının ödülleri verildi.

İHA

‘1000 Meslek Liseli Sanatsal Etkinliklerle Buluşuyor’ ödülleri verildi ‘Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi’ kapsamında, görsel sanatlar ve müzik alanında düzenlenen ‘1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor’ yarışmasının ödülleri verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen ödül törenine; İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ferman Akbulut, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, şube müdürleri, okul yöneticileri, ödül alan öğrenciler, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi danışman öğretmen ve öğrencileri katıldı.
Bakanlık tarafından zoom üzerinden 81 ilde eş zamanlı olarak yapılan ödül törenine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Aylin Şengün Taşçı katıldı.
‘Mesleki Eğitimde 1000 Okul’ projesi kapsamında somut adımlar atıldığını ve atılmaya da devam edileceğini belirten Bakan Ziya Selçuk, “81 ilde güzel sanatlar liselerimizdeki gönüllü öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin rehberliğinde, büyük bir akran dayanışması örneği sergilendi. 1000 okuldaki öğrenci arkadaşlarına çevrim içi ortamda müzik ve resim alanında bilgi ve birikimlerini aktardılar. Bu etkileşimde 92 güzel sanatlar lisesinden, 996 mesleki ve teknik lisesine yol açılmış oldu. Böylece 7000 mesleki ve teknik lisesi öğrencimiz, müzik ve resim alanlarında, özel bir eğitim almış oldu” dedi.
Bakan Ziya Selçuk’un konuşmasının ardından ‘1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor’ yarışmasında görsel sanatlar alanında 81 ilde dereceye giren öğrencilerin eserlerinden oluşan slayt izlendi.
Toplantı salonunda yüz yüze devam eden ödül töreninde ise müzik alanında il birincisi olan Yatağan Şehit Engin Yalçın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Bertan Demiral, türkülerini seslendirdi.
Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi, salgın döneminde başlamış ve yine salgın döneminde faaliyet göstermiş bir proje olmasına rağmen sahada karşılığını bulmuş; şube müdürleri, ilçe müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler sayesinde etkin bir şekilde yürütülmüştür. Mesleki eğitimdeki öğrencilerimizin farklı beceriler kazanmasını sağlamak ve onlara farklı pencereler açmak gayesiyle proje kapsamında ‘1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor’ etkinliği başarıyla gerçekleştirilmiştir. Projesi kapsamında yer alan toplam 16 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde öğrenim gören sanata eğilimli öğrenciler; Muğla Güzel Sanatlar Lisesi resim/müzik bölümünde öğrenim gören gönüllü öğrenciler ve danışman öğretmenlerin rehberliğinde birbirinden güzel sanatsal etkinlikler gerçekleştirdiler” dedi.
Törende, Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğümüz koordinesinde “1000 Meslek Lisesi Sanatsal Etkinliklerde Buluşuyor Yarışması”nda dereceye giren öğrenciler ile etkinliklerde görev alan Muğla Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilere başarı belgeleri ve ödülleri, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla’da Lavanta sezonu açıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Menteşe’nin kırsal Yeniköy mahallesinde hayata geçirdiği ‘Koku Vadisi’ projesi kapsamında dikilen Lavantaların çiçek açması ile lavanta sezonu açıldı.
YEREL HABERLER Muğla’da Lavanta sezonu açıldı Muğla Büyükşehir ...
Dalaman'da cezaevi çevresi ve TİGEM arazilerinde yangın (2)
YEREL HABERLER Dalaman'da cezaevi çevresi ve TİGEM arazilerinde ...
Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem/ Ek ...
Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Datça açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Dalaman'da cezaevi çevresi ve TİGEM arazilerinde yangın (1) Yangın nedeniyle tüm şehir duman altında kaldı
YEREL HABERLER Dalaman'da cezaevi çevresi ve TİGEM arazilerinde ...
Muğla’da araç sayısı bir yılda yüzde 5,1 arttı Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı verilerine göre Muğla’daki araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 539 bin 559’a ulaştı.
YEREL HABERLER Muğla’da araç sayısı bir yılda yüzde 5,1 ...
Evine ısı sistemi kurup Hint keneviri yetiştirdi; annesi çiçek sanmış
YEREL HABERLER Evine ısı sistemi kurup Hint keneviri yetiştirdi; ...
Dereye uçan otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı
YEREL HABERLER Dereye uçan otomobilde sıkışan sürücü kurtarıldı
Bodrum'un kalbine dokunan projeye yoğun İlgi
YEREL HABERLER Bodrum'un kalbine dokunan projeye yoğun İlgi
Bodrum yapımı lüks yat denize indirildi
YEREL HABERLER Bodrum yapımı lüks yat denize indirildi
Köpeğin yardımına itfaiye koştu
YEREL HABERLER Köpeğin yardımına itfaiye koştu
Tesisat bacasına düşen köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Tesisat bacasına düşen köpeği itfaiye kurtardı
Fethiye'de 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Fethiye'de 2 otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
Fethiye’de feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Fethiye’de feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı
Durdurulan otomobilden 143 adet tarihi sikke çıktı
YEREL HABERLER Durdurulan otomobilden 143 adet tarihi sikke çıktı
Marmaris’te 16 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla'nın Marmaris açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen 16 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
YEREL HABERLER Marmaris’te 16 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla'nın ...
Muğla’dan sağlık ordusuna 126 taze kan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesinden mezun olan 126 hemşire diplomalarını alarak sağlık ordusuna katıldılar.
YEREL HABERLER Muğla’dan sağlık ordusuna 126 taze kan Muğla Sıtkı ...
Marmaris'te 16 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Marmaris'te 16 kaçak göçmen kurtarıldı
Marmaris'te evinde yetiştirdiği uyuşturucuyu turistlere satan resepsiyonist yakalandı
YEREL HABERLER Marmaris'te evinde yetiştirdiği uyuşturucuyu ...
Müzik öğretmeni ile inşaat işçisi sevgilisi, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Müzik öğretmeni ile inşaat işçisi sevgilisi, ...
Fethiye'de tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Fethiye'de tefecilik operasyonu: 3 gözaltı
Köyceğiz Belediyesi’ne hibe araç
YEREL HABERLER Köyceğiz Belediyesi’ne hibe araç
Su Ürünleri Kooperatifleri istişare toplantısı yapıldı Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla genelinde faaliyet gösteren su ürünleri kooperatifleri bir araya geldi.
YEREL HABERLER Su Ürünleri Kooperatifleri istişare toplantısı ...
Marmaris Bayır’da Yol çalışmaları tamamlandı Muğla genelinde kırsal mahallelerin yollarını yenilemeye ve genişletmeye devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Bayır Mahallesinde asfalt çalışmalarını tamamladı.
YEREL HABERLER Marmaris Bayır’da Yol çalışmaları tamamlandı Muğla ...