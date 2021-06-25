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Milli eğitim müdürü Çay okul etkinliklerine katıldı Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, okul etkinlikleri kapsamında Menteşe Türdü 100. Yıl İlkokulunda öğrenciler ile bir araya geldi.

İHA

Milli eğitim müdürü Çay okul etkinliklerine katıldı Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, okul etkinlikleri kapsamında Menteşe Türdü 100. Yıl İlkokulunda öğrenciler ile bir araya geldi.

18 Haziran Cuma günü karnelerin çevrim içi ortamda öğrencilerin erişimine açılmasının ardından okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyalduygusal, kültürel ve sportif alanlarda düzenlenen etkinlikler devam ediyor.
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe Türdü 100. Yıl İlkokulunda düzenlenen etkinliklere katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Okul bahçesinde öğrencilerin temassız oyunlarına eşlik eden İl Müdürü Emre Çay, akıl ve zekâ oyunları atölyesinde, öğrencilerle birlikte mangala oynadı, okul bahçesinde düzenlenen peyzaj etkinliğinde öğrencilerle birlikte çiçek dikti.
Milli eğitim Müdürü Çay, 2 Temmuz’da sona erecek olan eğitimöğretim yılının arifesinde öğretmenlerimizin okullarda yüz yüze eğitimde, öğrencileriyle bir arada olduğunu ve öğrencilere sportif, sanatsal, duygusal ve kültürel etkinliklerin ağırlıklı olduğu bir program uygulandığını ifade etti. İl Müdürü Emre Çay, “ Başından sonuna kadar salgın koşulları altında geçirdiğimiz ve uzaktan eğitimin ağırlıklı olduğu 20202021 eğitim öğretim yılının bu son günlerinde, okullarda öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyalduygusal, kültürel ve sportif alanlarda etkinlikler düzenliyoruz. Bu süreci sadece bir eğitim öğretim süreci olarak değil, aynı zamanda pandeminin en çok etkilediği, ‘oyun bahçelerinden, arkadaşlarından, öğretmeninden uzun süre ayrı kalan’ çocuklarımızın ruhunu iyileştirmek, onları daha öz güvenli hale getirmek için bir fırsat olarak görüyoruz. Okullarımızda öğretmenlerimiz, bu noktada çok güzel ve anlamlı bir iş yapıyorlar. Yapılan bu etkinlikleri, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için onların mutluluğu için ve umutlarımız adına son derece önemli görüyorum. Eğitim öğretimin kesintiye uğramaması adına büyük bir özveri ile çalışan kıymetli meslektaşlarıma, bizlere destek olan değerli velilerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyorum. 5 Temmuz’dan itibaren okullarımızda başlayacak olan ‘Telafide Ben de Varım’ programına tüm öğrencilerimizi bekliyorum” dedi.

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