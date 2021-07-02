Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de, seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Menteşe'den Karabağlar Yaylası yönüne giden Nihat Polat (49) yönetimindeki 48 AS 571 plakalı otomobil, saat 13.30 sıralarında, motor kısmından alev aldı. Hemen otomobilden inen Polat, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederken, polis ekipleri de yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Yangının söndürüldüğü otomobil, kullanılamaz hale geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Menteşe Cavit AKGÜN

2021-07-02 17:47:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.