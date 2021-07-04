Yat kayalıklara oturdu, 4 kişiyi Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde kayalıklara çarpan yattaki 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.



Olay, sabaha karşı Akyarlar Mahallesi açıklarında meydana geldi. 16 metrelik motoryat, Karaincir Koyu açıklarında kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisi ile kayalıklara oturan yat içerisindeki 4 kişi kazayı yara almadan atlattı. Yatta mahsur kalan 4 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. İhbarı üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye giderek 4 kişiyi güvenli bir şekilde bota alıp karaya çıkardı. Kayalıklara oturan 16 metrelik yat için kurtarma çalışması başlatıldı.

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